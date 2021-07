Bahn-Reaktivierungen: Wo in Bayern wieder Züge fahren könnten

Die Deutsche Bahn hat sich das Ziel gegeben, ihre Fahrgastzahlen bis ins Jahr 2030 zu verdoppeln. Dazu wird sie auch mehr Schienen brauchen, meint der Fahrgastverband Pro Bahn. Deswegen sollen auch alte Strecken wieder in Betrieb gehen, fordert der Verband.

Pro Bahn: Oft wäre die Wiederbelebung einfach

Ein gutes Dutzend Eisenbahnverbindungen in Bayern würde Pro Bahn mit höchster Priorität wiederbeleben – unter anderem die Staudenbahn bei Augsburg, die Steigerwaldbahn bei Schweinfurt und die Strecke zum Stadtbahnhof von Wasserburg am Inn. Bei vielen dieser Strecken sei die Inbetriebnahme verhältnismäßig einfach, argumentiert Pro Bahn. Weil die Strecken noch nicht offiziell entwidmet sind und zum Teil noch Gleise liegen. Oder sogar touristischer Verkehr von Ehrenamtlichen aufrechterhalten wird, wie etwa auf der Ilztalbahn von Passau nach Freyung.

Freistaat hat feste Kriterien aufgestellt

Der Freistaat Bayern hat Kriterien dafür aufgestellt, wann er Schienen-Reaktivierungen unterstützt. So verlangt er, die Strecke befahrbar zu machen und zu halten, ohne dass Zuschüsse der Staatsregierung fließen. Die Kommunen an der Strecke müssen alle zustimmen. Und: Eine Prognose muss eine Nachfrage von mehr als 1.000 Passagieren pro Werktag nachweisen.

Nahverkehrszüge für gleichwertige Lebensverhältnisse

Das sei zu viel und in ländlichen Regionen unrealistisch, meint Andreas Barth von Pro Bahn: "Stichwort Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Bayern". Die Waldbahn zwischen Viechtach und Gotteszell beispielsweise hat im derzeit stattfindenden Probebetrieb Schwierigkeiten, diese Hürde zu nehmen.

Wo vor Ort Streit herrscht, reaktiviert der Freistaat nicht

Die zuständige bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) will an den bestehenden Kriterien jedoch nicht rütteln:

"Leer fahrende Züge sind ja ökologisch das Unsinnigste, was es gibt." Auch dass eine Reaktivierung vor Ort nicht umstritten sein darf, bleibt ein Kriterium. Wenn nicht alle kommunalen Gremien zustimmen, lässt der Freistaat die Finger von dem Projekt. Auch künftig, bekräftigt die Ministerin.

Bisher hat Bayern nur vier Strecken reaktiviert

Seit der Bahnreform 1994 sind nach Angaben des Eisenbahnbundesamts in Bayern 59 Strecken stillgelegt worden, mit einer Gesamtlänge von 533 Kilometern. Wieder in Betrieb genommen wurden in der gleichen Zeit nur vier: Altenstadt – Neustadt (Waldnaab), Hörpolding – Traunreut, Senden – Weißenhorn und Selb-Plößberg – Asch.

Das sind die Strecken im Freistaat, deren dauerhafte Wiederinbetriebnahme Pro Bahn mit höchster Priorität fordert: