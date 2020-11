Bahn-Reaktivierung: Lockerung des 1.000er-Kriteriums gescheitert

Der Freyunger FDP-Abgeordnete Alexander Muthmann bedauert das erneute Nein von CSU und Freien Wählern zu einer Lockerung des sogenannten 1.000er-Kriteriums für reaktivierte Bahnstrecken auf dem Land. Wie Muthmann heute bekannt gab, hat der Verkehrsausschuss im Bayerischen Landtag erneut entsprechende Anträge von FDP und der Grünen-Fraktion mit den Stimmen von CSU und Freien Wählern sowie der AfD abgelehnt.

Mindestens 1.000 Fahrgäste pro Tag

Bei dem Antrag ging es erneut darum, die Vorgaben für Bahnstrecken in dünn besiedelten ländlichen Regionen zu lockern. Bisher gilt für die Wiederbelebung stillgelegter Bahnstrecken, dass sie nur dann dauerhaft bleiben dürfen, wenn sie von mindestens 1.000 Fahrgästen täglich auf der gesamten Strecke genutzt werden. Das betrifft zum Beispiel die Bahnstrecke Viechtach-Gotteszell im Bayerischen Wald, die dieses Kriterium bisher nicht schafft. Dort hatte man allerdings erreicht, dass der Probebetrieb nochmal verlängert wurde.

Muthmann: kein Verständnis für erneute Ablehnung

Alexander Muthmann kritisiert, dass der Antrag, das strenge Kriterium zu lockern, erneut abgelehnt worden ist: "Unser Antrag entsprach genau dem, was Manfred Eibl von den Freien Wählern im September als Idee seiner Fraktion vorgestellt hatte." Abgestimmt worden sei aber nun wieder anders. "Mir fehlt für ein solches Verhalten jedes Verständnis", schimpft Muthmann.

Nach seinen Angaben hat Jürgen Baumgärtner von der CSU die Bemessungsgrenze von 1.000 Personenkilometern pro Werktag damit verteidigt, dass es in ländlichen Regionen "nicht wichtig sei, wie man von A nach B komme, sondern dass man überhaupt von A nach B komme."

Alternatives Konzept für den ländlichen Raum

Der Bus sei auf dem Land in den meisten Fällen die ökonomisch und auch ökologisch sinnvollere Alternative. Der Finanztopf der Bayerischen Eisenbahngesellschaft sei "unantastbar". Das Geld müsse in die Ballungsräume fließen, wo Massenverkehr stattfinde. Baumgärtner habe nun für März 2021 ein alternatives Konzept mit Lösungsvorschlägen für den ländlichen Raum angekündigt. Zumindest das habe man erreicht, so Muthmann.