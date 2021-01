Bahn prüft zwei weitere Standorte für ICE-Werk in Nürnberg

Für das geplante ICE-Werk in Nürnberg will die Deutsche Bahn zwei weitere Standorte prüfen. Auch das die ehemalige Munitionsanstalt in Feucht sowie ein Gebiet südlich davon im Raumordungsverfahren sollen untersucht werden. Das hat die Stadt Nürnberg bekannt. gegeben.

Insgesamt sieben mögliche Standorte

Mit diesen zwei neuen Standorten, würden insgesamt sieben zur Auswahl stehen. Die bereits feststehenden Vorschläge sind in Allersberg, Nürnberg-Altenfurt/Fischbach, Baiersdorf, Burgfarrnbach oder der Rangierbahnhof Nürnberg.

Proteste wegen Vorzugsstandort bei Altenfurt und Fischbach

Die Überlegung, das geplante ICE-Werk entlang der Regensburger Straße zu errichten, hatte in den nahegelegenen Ortsteilen Altenfurt und Fischbach zu großen Protesten geführt. Oberbürgermeister Markus König (CSU) freut sich daher, dass die Bahn nun die beiden weiteren Standorte in Betracht zieht.

"Die Bahn zeigt so deutlich, dass sie die Suche nach einem Standort in der Region ernst nimmt und über Alternativen zum Vorzugsstandort zwischen Altenfurt und Fischbach nachdenkt." Oberbürgermeister Markus König (CSU)

Raumordnungsverfahren soll im Herbst starten

Im Raumordnungsverfahren prüft die Regierung von Mittelfranken alle Standorte unabhängig und objektiv nach festgelegten Kriterien. Durch die beiden neuen Vorschläge verschiebt sicher der Beginn dieses Verfahrens voraussichtlich um ein halbes Jahr auf Herbst 2021. Auch die SPD-Fraktion der Stadt Nürnberg hatte in einem Antrag die Fläche des ehemaligen Munitionslager in Feucht vorgeschlagen. Die Pläne für neue ICE-Werk verkündete die Deutsche Bahn im vergangenen Oktober. Dort sollen täglich auf einer Fläche von maximal 46 Hektar 25 ICE-Züge gewartet und gereinigt werden.