Bahn plant Tunnel für Güterzüge unter dem Frankenschnellweg

Die Bahnstrecke nördlich von Fürth ist ein Nadelöhr für den Schienenverkehr in ganz Nordbayern. Ein Güterzug nach dem anderen ist hier unterwegs. Und dazwischen fahren S-Bahnen und Regionalzüge. All das bremst die schnellen Intercitys aus. Deshalb plant die Bahn plant zwischen Fürth und Nürnberg den längsten Tunnel in Mittelfranken. Er soll 7,5 Kilometer lang werden und beide Städte unterqueren. Die Bahn lässt sich das Projekt einiges kosten: Aktuell liegt die Kostenschätzung bei 750 Millionen Euro. Bis zur Fertigstellung dürfte die Milliardengrenze geknackt sein.

Entlastung für Bahn-Knoten Fürth

650 Millionen Euro Fördermittel hat der Bund bereits fest zugesagt, so Alexander Pawlik, der Projektleiter für den Güterzugtunnel Fürth. "Die Stadt Fürth ist aktuell als Bahn-Knoten stark überlastet. Wir wollen zukünftig die Güterzüge direkt in den Tunnel einleiten", sagt er. Dadurch sei dann oberirdisch mehr für S-Bahn, Nah- und Fernverkehr.

Personenzüge bleiben über der Erde

Es ist geplant, dass die Schienen im Norden von Fürth in den Untergrund eintauchen. In diesem Bereich verläuft die Strecke direkt neben dem Frankenschnellweg. Der Tunnel verläuft in diesem Bereich in bis zu 40 Metern Tiefe. Auf zwei Gleisen sollen die Züge maximal mit Tempo 120 unterwegs sein. Der Tunnel ist ausschließlich für den Güterverkehr gedacht. Personenzüge werden hier nicht fahren.

Anwohner sollen vom Bau wenig merken

Das Planfeststellungsverfahren für das Großprojekt läuft derzeit. Bisher gibt es keinen Widerstand. Die Bahn versucht, die Belastungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten. Nur im Bereich der Tunnelportale im Norden beim Fürther Stadtteil Steinach und im Nürnberger Südwesten an der Rothenburger Straße werden die Bauarbeiten zu sehen sein, sagt Pawlik. "Der Tunnel wird bergmännisch unter Tage gebaut. Dadurch ist garantiert, dass die Bevölkerung oberirdisch wenig davon mitbekommt."

Aushub soll per Schiene abtransportiert werden

Die Ingenieure der Bahn rechnen mit rund 980.000 Kubikmeter Aushub. Dieser soll per Schiene abtransportiert werden. Auch das werde die Belastung der Anwohner während der Bauzeit vermindern, sagt Pawlik. Wenn alles gut läuft, dann möchte die Bahn in drei bis vier Jahren mit dem Bau beginnen. Bis der Tunnel fertig gebohrt ist, werden noch einmal vier bis fünf Jahre vergehen.

Wichtige Rolle bei Verkehrswende

Wenn der Tunnel wie geplant in den 2030er-Jahren in Betrieb geht, wir es Teil der wichtigen Verkehrsachse zwischen Skandinavien und Italien sein. Damit ist er nach den Worten des Projektleiters auch ein wichtiger Baustein für die Verkehrswende. Denn Ziel ist es, in den kommenden Jahren mehr Güter als bisher per Schiene zu transportieren. Den Anwohnern verspricht die Bahn weniger Güterverkehrslärm, denn ein Tunnel schützt besser als jede Lärmschutzwand.