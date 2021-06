Bahn nach Wasserburg bald elektrisch – andere Strecken warten

Die Genehmigungsunterlagen für die Oberleitungen an den 19 Kilometern Schiene von Ebersberg nach Wasserburg liegen jetzt beim Eisenbahnbundesamt (EBA). Das hat das bayerische Verkehrsministerium mitgeteilt. Die Deutsche Bahn will in drei Jahren mit den Bauarbeiten beginnen. 2026 soll es dann so weit sein und der so genannte Filzenexpress elektrisch fahren. Das verkürzt dann die Fahrzeit laut Verkehrsministerium um einige Minuten. Weil Bahnübergänge wegfallen sollen, verringert sich auch die Lärmbelastung für Anwohner – denn die Züge müssen dann nicht mehr so oft tuten. Das Verkehrsministerium verspricht daneben noch weitere „Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen für die Anwohner und die Natur“.

Nur elektrische Züge dürfen in den Stammstreckentunnel

Vor allem aber können die Züge von Wasserburg dadurch auch in den zweiten Münchner Stammstreckentunnel hineinfahren, wenn der fertig ist. Eine Voraussetzung für das so genannte Regional-S-Bahn-Konzept, das dann im Großraum München greifen soll.

Lob und Kritik von Pro Bahn

Der Fahrgastverband Pro Bahn begrüßt den formellen Verfahrensstart für den Filzenexpress. Und erinnert daran, dass die Strecke in den 1980er-Jahren eigentlich stillgelegt werden sollte, und teilweise mit einer Straße überbaut. Den jetzigen Ausbau wertet Pro Bahn als Erfolg des ehrenamtlichen Engagements.

Die lange Zeitdauer für die Elektrifizierung kritisiert der Verband jedoch: Andere Bundesländer nähmen in der gleichen Zeit komplette stillgelegte Bahnstrecken wieder erfolgreich in Betrieb.

Viele „Diesellöcher“ im bayerischen Bahnnetz

Bayernweit bleibt noch viel zu tun in Sachen Elektrifizierung. Nur die Hälfte der Schienenkilometer im Freistaat verfügt über eine Oberleitung, nicht nur in Oberfranken leidet der Bahnverkehr unter den berüchtigten "Diesellöchern". Im Bundesverkehrswegeplan steht inzwischen die Elektrifizierung der Strecken von Hof nach Regensburg und Nürnberg, München-Mühldorf-Freilassing, Landshut-Mühldorf und Nürnberg-Schwandorf-Furth im Wald. Dazu kommen noch mindestens sieben Regionalstrecken, wo aus Sicht der Staatsregierung schnelle Elektrifizierung sinnvoll wäre. Doch nachdem Investitionen in die Schiene Jahrzehnte lang verschoben wurden, wird es jetzt auch viele Jahre dauern, den Rückstand aufzuholen.