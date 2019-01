Bahn kämpft mit Baggern und Radladern gegen Schnee auf Schienen

Die Bayerische Oberlandbahn wird auch am Donnerstag wohl noch nicht ihren regulären Betrieb aufnehmen können. Fahrgäste können somit in der Früh nur auf der Strecke Holzkirchen-München mit der BOB rechnen. Bereits heute Nacht und morgen werde die DB Netz AG schweres Schneefräsgerät an den Stationen Miesbach, Schliersee, Schaftlach, Bad Tölz und Bayrischzell im Einsatz haben. Trotzdem organisiert die BOB einen Schienenersatzverkehr mit Bussen. Allerdings werde man wohl witterungsbedingt nicht alle Bahnhöfe anfahren können und zwar Obergries, Gaißach, Reichersbeuern, Warngau, Darching, Schaftlach und Tegernsee.

Normales Räumfahrzeug kommt gegen Schneemassen nicht an

"Es ist so viel Schnee in den Bahnhöfen, die normalen Räumfahrzeuge reichen da nicht", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Mittwoch. Ziel sei, die Infrastruktur so weit vom Schnee zu befreien, dass in der Nacht zum Donnerstag Räumfahrten möglich sind und der Zugbetrieb am Morgen wieder aufgenommen werden kann. Hunderte Kräfte seien im Einsatz. "Wir haben eine außerordentliche Wetterlage und damit auch eine außerordentliche Betriebssituation", sagte der Sprecher. Wo ein halber Meter Schnee liege, reiche eine Weichenheizung nicht mehr aus.

Die Bayerische Oberlandbahn hatte den Zugbetrieb von Holzkirchen nach Schliersee-Bayrischzell sowie nach Lenggries-Tegernsee eingestellt. Wegen Schneebruchs an der Oberleitungsanlage zwischen Bad Reichenhall und Berchtesgaden kann derzeit kein Zug fahren.