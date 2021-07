Bahn investiert: Fünf Millionen Euro für Zukunftsbahnhof Coburg

Der Coburger Bahnhof wird saniert. Im vergangenen Sommer war noch die Rede von weniger als drei Millionen Euro Kosten, inzwischen sind sie auf mehr als fünf Millionen Euro angestiegen. Die Baumaßnahmen trägt neben der Deutschen Bahn auch die Stadt Coburg. Bis zum Herbst 2021 soll nach Angaben der Bahn der moderne Zukunftsbahnhof Coburg entstehen. Bereits fertiggestellt ist die Empfangshalle. "Hier macht Warten, Umsteigen und Aussteigen Spaß", so Andreas Rudolf, der zuständige Regionalleiter der Bahn.

Coburger Bahnhof ist einer von 16 bundesweiten Projekten

Der Coburger Bahnhof sei eines der Highlight-Projekte im Rahmen der Zukunftsbahnhöfe. Insgesamt saniert die Deutsche Bahn bundesweit 16 Bahnhöfe. Unter anderem wurde in Coburg ein Blindenleitsystem installiert, der Wartebereich ist im sizilianischen Stil gehalten und gewährt einen Blick auf die Historie des Bahnhofs auf beleuchteten Schautafeln. Die Stadt Coburg hat zudem eine Touch-Informationsvitrine eingerichtet. Hier sollen sich Reisende über die Stadt Coburg informieren können.

100 Prozent Ökostrom: Grüner Bahnhof in Coburg

Der Coburger Bahnhof bietet schnelle Anschlüsse nach Berlin, München oder Nürnberg. So sind Reisende in einer Stunde in Nürnberg oder in gut zwei Stunden in Berlin. Nach Angaben der Bahn wird der Coburger Bahnhof mit 100 Prozent Ökostrom betrieben. In Bayern wird neben Coburg noch der Bahnhof in Freising als Zukunftsbahnhof ausgebaut.