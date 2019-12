17.12.2019, 06:39 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Bahn investiert 400 Millionen Euro in neues ICE-Werk in Nürnberg

Die Deutsche Bahn plant, ein neues Werk in Nürnberg zu errichten. 400 Millionen Euro will die Bahn wohl in das ICE-Instandhaltungswerk investieren. Die Eröffnung soll für 2028 geplant sein.