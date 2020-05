Bahn informiert über Elektrifizierung der Strecke Hof-Regensburg

Die Deutsche Bahn hat am Montag in Schwandorf erste Planungen für die Elektrifizierung der Bahnstrecke Hof-Regensburg vorgestellt. Die 180 Kilometer lange Bahnstrecke soll Teil einer großen Nord-Süd-Achse werden, die deutlich mehr Kapazitäten sowohl für den Nah-und Fernverkehr als auch für den Güterverkehr bringen soll.

2030 wäre ehrgeiziges Ziel

Man stehe bei den Planungen noch in der Startphase. Bevor die Oberleitungen errichtet werden können, seien voraussichtlich viele Änderungen an Bahnübergängen, Stellwerken und Brücken notwendig, schon alleine um den Lärmschutz zu ermöglichen, hieß es seitens der Deutschen Bahn. Bis die Strecke Hof-Regensburg mit Elektroloks befahren werden kann, würden schon noch einige Jahre vergehen, sagt Klaus Holetschek, Staatssekretär im Bayerischen Verkehrsministerium.

Einen genauen Zeitrahmen könne auch er nicht nennen, 2030 wäre jedoch ein ehrgeiziges, aber anzuvisierendes Ziel. Das hänge freilich von vielen Faktoren ab, nicht zuletzt davon, wie hoch die Akzeptanz der Bürger sein werde, sagte er dem BR.

Bürger können mit entscheiden

Ab Mitte Juni sollen die Bürger in die Planungen miteinbezogen werden. Man wolle Anregungen mitaufnehmen und die Planungen bis zum Jahreswechsel verfeinern. Mit sogenannten Infomärkten sollen die Ausbaupläne zunächst online und in virtueller Form dargeboten werden. Daran anschließend wolle man in das Raumordnungsverfahren gehen. Die benötigten Bahnstromleitungen sollen so oft wie möglich neben bereits bestehenden Stromleitungen verlaufen, sagte Achim Saßmannshausen, Leiter der Bahnstromleitungen DB Energie.

Der Streit in der Region über den Verlauf und die Notwendigkeit der großen Stromtrassen wie Ostbayernring und Südostlink dürfte die Situation für die Planer der Bahnstromleitungen nicht leichter machen. Der Strom soll von Regensburg und Nürnberg eingespeist werden. Die Planungen der DB sehen eine Bahnstromleitung weitgehend westlich der Bahnstrecke von Regensburg bis nach Wiesau vor.

Eine zweite Leitung soll von Irrenlohe bei Schwandorf nach Ottensoos bei Lauf führen und dort an das vorhandene Bahnstromnetz anknüpfen.

Weichen sind gestellt

Seit 2018 befindet sich die Elektrifizierung aller wichtigen Bahnstrecken in Ostbayern im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans. Jetzt wolle man aufs Tempo drücken, sagte auch der Oberpfälzer Bundestagsabgeordnete Karl Holmeier (CSU). Die Weichen für eine positive Weiterentwicklung der Strecken Hof-Regensburg und München-Nürnberg-Schwandorf-Furth im Wald-Prag seien gestellt.