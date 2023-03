Bahn in Bayern: Warum die Neigetechnik doch Zukunft hat

Gerade in Oberfranken ist der Fahrtzeitgewinn durch die Neigetechnik entscheidend, um den Taktfahrplan einzuhalten. Nur so erreichen die Regionalzüge die Anschlüsse an die ICEs in Nürnberg. Der Zugverkehr wurde so attraktiver. Nach der Einführung der Technik 1992 stiegen 35 Prozent mehr Fahrgäste ein. Was passiert, wenn die Neigetechnik fehlt, konnte man um das Jahr 2010 herum beobachten – die Passagierzahlen brachen um ein Viertel ein. Damals lag die gesamte Fahrzeugflotte wegen eines Risses an einem Radsatz eines Triebzugs mit Neigetechnik vorsichtshalber still.

Neigetechnik ist ziemlich teuer

Trotzdem galt die Neigetechnik bis vor Kurzem im Regionalverkehr als Auslaufmodell, sagt Lukas Iffländer von Pro Bahn. Der Hauptgrund war der Preis, denn nur ein einziges Verkehrsunternehmen hat Neigetechnik im Angebot, die Deutsche Bahn. "Die hält deshalb bei Ausschreibungen gern beide Hände auf, wenn es um Neigetechnik geht", sagt Iffländer. Der Freistaat bezahle pro Zugkilometer im Vergleich zu konventionellem Verkehr den eineinhalbfachen oder sogar doppelten Preis.

Baden-Württemberg ist schon ausgestiegen

Baden-Württemberg ist deswegen schon aus der Neigetechnik ausgestiegen. Bayern aber bleibt jetzt dabei und will auch nach dem Auslaufen der jetzigen Verträge 2030 wieder Neigetechnik-Verkehre bestellen. Das hat die Staatsregierung im Dezember beschlossen, und Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) bekräftigte es vor wenigen Tagen bei einem Besuch in der Neigetechnikwerkstatt der Deutschen Bahn in Hof: "Bayern ist ein Flächenland, und wir wollen, dass auch der ländliche Raum an die Zentren angebunden ist. Darum haben wir uns zu diesem Schritt durchgerungen."

Bayern hat sich für die Technik entschieden

Auch nach dem Auslaufen der jetzigen Verkehrsverträge im Jahr 2030 wird der Freistaat wieder Neigetechnik-Verkehre bestellen. Eine sehr kluge Entscheidung, findet Lukas Iffländer von Pro Bahn. Denn die Neigetechnik sei nur scheinbar teuer. Die Alternative, um die jetzigen Fahrtzeiten zu halten, wäre eine Begradigung der Strecken – das würde ein Vielfaches kosten und wahrscheinlich Jahrzehnte dauern.