Bahn im Wiesenttal fährt zu selten: Petition gestartet

Damit die Menschen im Wiesenttal in der Fränkischen Schweiz mit der Bahn mobiler sind, ist eine Online-Petition für einen 30 Minuten-Takt für die Wiesenttalbahn zwischen Forchheim und Ebermannstadt gestartet worden. Für die Region sei ein Stundentakt kein adäquates Angebot, so die Initiatoren aus Stadt und Landkreis Forchheim.

Für den Klimaschutz: Bahn soll attraktiver werden

Die Wiesenttalbahn liegt im Einzugsbereich des Ballungsraums der Metropolregion Nürnberg und bindet auf einer Streckenlänge von nur etwa 15 Kilometern Städte und Gemeinden mit einer Gesamteinwohnerzahl von etwa 15.000 Einwohnern an. Gerade in Zeiten von Klimaschutz sollten wir den Verkehr auf die Bahn verlagern und dafür müsse die Bahn attraktiver werden, so Matthias Striebich (Die Grünen), Stadtrat in Gräfenberg.

Laut Bahn gibt es zu wenige Fahrgäste

Der Freistaat Bayern werde durch die Petition aufgefordert, sich für die notwendigen Ausbaumaßnahmen der Infrastruktur beim Bund einzusetzen. Die Bahn fährt momentan nur im Stundentakt, weil es in der Region zu wenige Fahrgäste gibt. Die Petition läuft seit Ende Oktober und geht noch bis Mitte Dezember.