Bahn hat immer weniger stationäre Verkaufsstellen für Fahrkarten

Wer eine Fahrkarte bei der Deutschen Bahn lösen will, kann grundsätzlich zwischen vielen Möglichkeiten wählen. Tickets gibt es beispielsweise an Automaten, in Bahnhöfen oder in der DB-App, dem "Navigator". Doch die Bahn verschiebt ihre Vertriebswege immer mehr ins Digitale, wie aktuelle Zahlen für Bayern zeigen.

Immer weniger Bahn-Reisebüros

Zum Beispiel ist die Zahl von Bahn-Agenturen und Reisebüros mit DB-Lizenz in Bayern deutlich gesunken. Das zeigen Daten der Bundesregierung, die dem BR-Hauptstadtstudio vorliegen. Angefragt hat sie die Linke-Fraktion im Bundestag.

Zurzeit gibt es bayernweit 177 solcher Verkaufsstellen. Ein Minus von mehr als 50 Prozent seit 2009. Auch die Zahl der Ticketautomaten hat abgenommen. Und zwar um rund 13 Prozent in den letzten zehn Jahren. Waren es 2012 noch gut 1.400 Automaten, sind es jetzt nur noch etwas mehr als 1.200.

Lesen Sie hier mehr: DB-Tickets in Regensburg künftig nur noch am Automaten

Video-Reisezentren ersetzen klassische Bahn-Beratung

Ähnlich das Bild bei den Reisezentren: Hier liegt das Minus bei 17 Prozent. 2012 boten noch 75 Reisezentren Fahrkaten an, jetzt sind es noch 62. Allerdings hat die Bahn inzwischen mehr als 30 Video-Reisezentren in Bayern eingerichtet, zum Beispiel in Bad Kissingen, Geltendorf und Immenstadt. Das sind Kabinen, in denen man sich per Video von Bahn-Beschäftigten beraten lassen kann. Vor Ort ist das Personal dann aber nicht.

Linke: Flächenland wie Bayern braucht Bahn auch vor Ort

Die Linke kritisiert diese Entwicklung. "Wenn die Bahn zum Verkehrsmittel der ersten Wahl werden soll, muss sie bürgernah sein", sagt die Münchner Bundestagsabgeordnete Nicole Gohlke. Würden Ticketautomaten, Reisezentren oder Reisebüros immer weiter abgebaut, erreiche man aber genau das Gegenteil.

"Gerade in einem Flächenland wie Bayern braucht es eine Bahn, die vor Ort ansprechbar ist, um es auch den Menschen, die bisher noch nicht so oft Bahn fahren besonders einfach zu machen." Vor allem ältere Menschen bräuchten oft einen Ansprechpartner, wenn sie eine Bahnreise planten oder eine Fahrkarte buchten.

Linke fordert Ende des Sparkurses bei der Bahn

Gohlke fordert deshalb ein "Ende des Sparkurses der letzten Jahrzehnte". Die "Abo-Verkehrsminister der CSU" hätten über Jahre einseitig die Autobahninfrastruktur zulasten der Bahn gefördert. Für Gohlke ist klar: In einem Flächenland wie Bayern sind Servicekräfte vor Ort besonders wichtig, um den Ticket-Kauf so einfach wie möglich zu machen.

Auch die Prioritäten der Landesregierung müssten sich ändern. "Statt Milliarden in Prestigeobjekten wie der zweiten Stammstrecke in München wider besseres Wissen zu verpulvern, brauchen wir mehr Investitionen, die das gesamte Verkehrsnetz im Blick haben."