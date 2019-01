Bahn gibt Schneeräumung auf - Nebenstrecken bleiben gesperrt

Dazu gehören zum Beispiel Strecken im Allgäu-Werdenfelstakt, im Oberland und in Zwieseler Linienstern. In den nächsten Tagen fokussiert die Bahn ihren Wintereinsatz auf die Hauptstrecken ihres knapp 6.000 Kilometer langen Streckennetzes in Bayern. Das hat die DB am Abend bekannt gegeben.

Es gehe darum, "trotzt der andauernden starken Schneefälle den Zugverkehr auf den vielbefahrenen Strecken von München nach Stuttgart, Nürnberg, Regensburg, sowie nach Salzburg und Kufstein weitgehend nach Fahrplan" aufrecht zu erhalten. Angesichts der Prognosen, die für Südbayern anhaltend starken Schneefall vorhersagen, soll der Betrieb dort aufrecht erhalten werden. Das diene der Sicherheit des Zugbetriebs.

Umgestürzte Bäume und Schneemassen

Die DB bittet die Reisenden dafür um Verständnis. Auf den derzeit nicht befahrbaren Strecken machen umgeknickte Bäume, die auf Gleise und Oberleitungen gefallen sind, sowie die enormen Neuschneemengen den Zugverkehr unmöglich und die Räumung schwierig.

Kritik von Pro Bahn

Beim Fahrgastverband Pro Bahn stößt die Maßnahme nur teilweise auf Verständnis. Das außergewöhnliche Wetterereignis zwinge dazu. Dass aber im Voralpenland mehr Schnee fällt, als anderswo, das wisse man, so Winfried Karg, der Vorsitzende des bayerischen Landesverbands von Pro Bahn. Im Gespräch mit dem BR kritisierte Karg den Personalabbau und Einsparungen der vergangen Jahre. So seien laut Karg zum Beispiel im Allgäu Züge gefahren, aber sie konnten an mehreren Bahnhöfen nicht halten, weil die Bahnsteige nicht geräumt waren, so Karg. Wenn der Bahnhof in Immenstadt beispielsweise von München aus gesteuert werde, sei dort kein Mensch, der im Notfall eine Schaufel in die Hand nehmen oder schnell einen Eisbrocken aus einer Weiche holen könne. Für diese Einsparungen trage der Eigentümer Bund die Verantwortung, so Karg.

Diese Strecken sollen gesperrt bleiben:

Hier die Strecken, die laut Pressemitteilung der Bahn auch in den nächsten Tagen gesperrt bleiben werden: