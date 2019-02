Bahn-Fernverkehr: Augsburg – Donauwörth ab Dienstag wieder frei

Auf der Bahnstrecke Augsburg – Donauwörth können Fernverkehrszüge ab Dienstag wieder uneingeschränkt in beiden Richtungen verkehren. Das bestätigte ein Bahn-Sprecher dem BR. Zu einzelnen Verspätungen könne es aber noch kommen, so der Sprecher. Nach seinen Worten gehen die Reparaturarbeiten in Augsburg-Oberhausen zügig voran. Dort war am Freitag ein Güterzug entgleist und hatte für Schäden an der Strecke gesorgt.

Weiter Beeinträchtigungen im Regionalverkehr

Die Streckenfreigabe gilt allerdings bis auf Weiteres nicht für den Regionalverkehr. Hier kommt es nach wie vor zu Beeinträchtigungen. Bahnkunden werden gebeten, ab Augsburg Hauptbahnhof die Straßenbahnlinie 4 bis zur Endhaltestelle und anschließend den Pendelbus bis zum Bahnhof Gersthofen zu nehmen. Dieser Ersatzverkehr gilt auch für die Gegenrichtung.

Reisende sollen sich im Internet informieren

Am Montag waren einzelne Regionalzüge gefahren. So hatte die Deutsche Bahn einige Pendlerzüge zwischen Donauwörth und München eingesetzt. Außerdem verkehrten wieder Regionalzüge aus Treuchtlingen im Zwei-Stunden-Takt über Donauwörth nach Augsburg. Dass Bahnkunden auch am Dienstag wieder mit solchen Verbindungen rechnen können, konnte der Bahn-Sprecher nicht bestätigen. Er verwies auf die Internetseiten der Deutschen Bahn. Reisende sollten sich vor Abfahrt informieren, ob ihr gewünschter Zug verkehrt oder nicht.