Bahn-Elektrifizierung: Marktredwitz soll Knotenpunkt werden

Die DB Netz AG hat ihr Ausbaukonzept für die Strecke Kirchenlamitz-Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel vorgestellt. Damit startet auch der Bürgerdialog für diesen Abschnitt. Eine zeitliche Prognose für die Dauer sowie für den Beginn der Arbeiten wollten die Verantwortlichen auf BR-Nachfrage nicht abgeben, dafür sei es noch zu früh. Für den gesamten Abschnitt Hof-Marktredwitz rechnet die Bahn mit Kosten von über 500 Millionen Euro.

Bürger können auf einer Website der Bahn die Planungsergebnisse einsehen und mithilfe einer Vorher-Nachher-Animation bereits einen Blick in die Zukunft werfen, wie die Baumaßnahmen konkret aussehen sollen.

Bahn-Bürgerdialog im November

Von den zu elektrifizierenden 32 Kilometern Bahnstrecke zwischen Kirchenlamitz und Marktredwitz sollen 21 Kilometer mit aktivem Schallschutz ausgestattet werden. Außerdem müssen rund 1.400 Oberleitungsmasten installiert und 14 Eisenbahn-, sowie 18 Straßenbrücken angepasst oder erneuert werden. Ein erster virtueller Bürgerdialog soll am 15. November als Livestream stattfinden, zudem wird es zwei Bürgersprechstunden vor Ort geben: Am 29. November in Marktleuthen und am 30. November in Marktredwitz. Dort sollen Bürger ihre Fragen direkt an das Projektteam der Bahn richten können.

Ziel bleibt die Elektrifizierung der gesamten Bahnstrecke Hof-Regensburg. Für den 135 Kilometer langen Abschnitt zwischen Marktredwitz und Regensburg existieren allerdings bislang weiterhin nur Vorplanungen, keine konkreten Planungsergebnisse.

Hof-Regensburg: Zentrale Rolle für Marktredwitz vorgesehen

Der Bahnhof in Marktredwitz soll als künftiger Knotenpunkt der Strecke Hof-Regensburg sowie auch der Franken-Sachsen-Magistrale deutlich ausgebaut und barrierefrei werden. Die Elektrifizierung dieser Franken-Sachsen-Magistrale zwischen Dresden und Nürnberg wird bereits seit den 1990er Jahren gefordert. Erst im August hatte ein breites Bündnis aus Politikern und Wirtschaftsvertretern aller betroffener Regionen eine zügige Umsetzung gefordert. Dem im Wege stand bislang ein geringer Kosten-Nutzen-Faktor, den eine Untersuchung des Bundesverkehrsministeriums ergeben hatte.

Laut dem CSU-Bundestagsabgeordneten Hans-Peter Friedrich soll sich das demnächst ändern. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, ebenfalls CSU, habe ihm diese Woche mitgeteilt, dass eine neue volkswirtschaftliche Begutachtung durchgeführt werde, so Friedrich in einer Pressemitteilung. Die Ergebnisse der neuen Untersuchung sollen laut Friedrich bis Ende des Jahres 2021 vorliegen.