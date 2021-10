Bahn bereitet Milliardenprojekt in Mittel-und Unterfranken vor

Eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums bestätigte dem Bayerischen Rundfunk am Donnerstag, dass sich die Kosten für den Streckenabschnitt zwischen Nürnberg und Würzburg bei dem Projekt auf rund 5,7 Milliarden Euro belaufen sollen. Hinzu käme der Neubau eines Tunnels zwischen Fürth-Bislohe und dem Nürnberger Hauptbahnhof, der zusätzlich noch einmal rund 864 Millionen Euro kosten würde.

Strecke könnte geplant werden

Das gesamte Projekt "Deutschlandtakt" wurde erst kürzlich beim Bedarfsplan für den Bundesschienenweg in die Kategorie "vordringlicher Bedarf" gestellt, heißt es vom Bundesverkehrsministerium. Das bedeutet, dass nun auch die geplante Neubaustrecke zwischen Nürnberg und Würzburg geplant werden kann.

Bisher weder Zeitplan noch genauer Streckenverlauf

Wann allerdings genau mit den weiteren Planungen begonnen werden soll, müsse laut der Sprecherin des Ministeriums nun mit der "DB Netz AG" abgestimmt werden. Die weitere Planung hänge zudem von "den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln sowie personellen und planerischen Ressourcen" ab. Was so viel bedeutet wie: Wann genau weiter geplant wird, ist derzeit unklar.

Auch wie die neue Strecke verlaufen soll, ist momentan noch nicht geklärt. Im vergangenen Abschlussbericht des "Deutschlandtakts" finden sich nur wenige Hinweise. Erwähnt wird zum Beispiel, dass die neue Strecke in Rottendorf in Unterfranken enden könnte. Ab hier soll dann ein weiteres, viertes Gleis an die bestehende Strecke gebaut werden, dass nochmal mit 264 Millionen veranschlagt ist.

Vorteile für Reisende zwischen Würzburg, Bamberg und Nürnberg

Lukas Iffländer vom Fahrgastverband "Pro Bahn" in Mittel- und Oberfranken sagte dem Bayerischen Rundfunk: "Der Bund hat hier die richtige Entscheidung getroffen. Die große Herausforderung ist die Finanzierung"“ Der Neubau der Strecke brächte vor allem einige Vorteile für die Bahnreisenden in Mittel- und Unterfranken. So könnten auf der neuen, aber auch auf der bisher bestehenden Strecke mehr Züge verkehren als bisher. Auch der Neubau des Tunnels, der zwei Abzweigungen haben soll, hätte den Vorteil, dass sich die Fahrzeiten Richtung Würzburg als auch Richtung Bamberg verkürzen würden. Dieser sei nämlich nur für die Fernverkehrszüge geplant.

Geplanter Deutschlandtakt noch mit vielen Fragezeichen

Der sogenannte "Deutschlandtakt" ist eine Fahrplanreform, an dem schon seit einigen Jahren geplant wird. Ziel ist es, dass auf vielen Fernverkehrsstrecken zwischen den großen deutschen Städten Züge alle 30 Minuten verkehren. Auch der Regionalverkehr soll in sogenannten Knotenbahnhöfen wie Nürnberg darauf ausgerichtet werden.

Damit dieser Fahrplan realisiert werden kann, müssen viele Strecken neu begutachtet werden. Dabei gelte das Prinzip, erst der Fahrplan, dann die Infrastruktur. Manche Strecken müssen deshalb ausgebaut werden, andere, wie die Strecke Nürnberg-Würzburg, sollen ganz neu gebaut werden.