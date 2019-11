vor 23 Minuten

Bahn an Münchner Hackerbrücke entgleist

In München ist am Freitagnachmittag an der Hackerbrücke eine Regionalbahn entgleist, die auf dem Weg von München nach Kufstein war. Nach Angaben der Polizei befanden sich etwa 100 Passagiere an Bord. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.