Baggerarbeiten: Bachmuscheln sterben im Schutzgebiet

Wasserverband wusste von nichts

Otmar Wöhrle, Chef des Wasserverbands Rothtal, verteidigt das Vorgehen und das Ausmaß der Baggerarbeiten. Ihm zufolge habe es keine genaue Vorgabe von der Behörde gegeben, wie viele Biberdämme zu entfernen seien.

"Wir hatten auch keine Informationen darüber, dass es in dem betroffenen Bereich ein Vorkommen von Bachmuscheln gibt", sagt Wöhrle, der versichert, dass der Wasserverband bei Kenntnis extra eine Person abgestellt hätte, die den gemachten Aushub dann jeweils kontrolliert und im gegebenen Fall die Bachmuschel zurückgesetzt hätte. Wöhrle hatte die Baggerarbeiten an eine externe Firma vergeben.

Bachmuschel-Vorkommen seit zehn Jahren bekannt

Das Landratsamt Neu-Ulm will Wöhrle auf BR-Nachfrage nur "die punktuelle Entfernung zweier Biberdämme" genehmigt haben. Und die Behörde verweist darauf, dass das Vorkommen der Bachmuschel in dem zu bearbeitenden Flussbereich immer wieder thematisiert worden sei, unter anderem "in jeder Sitzung des Wasserverbands".

Auch Ralf Schreiber, der Vorsitzende der Kreisgruppe Neu-Ulm des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz, weist darauf hin, dass das Gebiet ein ausgewiesenes Fauna-Flora-Habitat-Gebiet sei. Das Bachmuschel-Vorkommen dort ist ihm zufolge bereits seit zehn Jahren bekannt.

Ausmaß der Baggerarbeiten erst nach Abschluss bekannt