Baggerarbeiten: Bachmuscheln sterben im Schutzgebiet

Im Januar 2025 erfuhr das Landratsamt Neu-Ulm von den inzwischen abgeschlossenen Arbeiten. Und auch Ralf Schreiber vom LBV meldete sich bei der Behörde. Denn ein Kollege sagt ihm: "Kannst Du Dir vorstellen, dass man für zwei Biberdämme etwa 500 Meter Bachufer abrasieren muss?" Bei einem Vor-Ort-Termin stellte die zuständige Behörde fest, dass die genehmigten Arbeiten offenbar umfangreicher ausgefallen seien als angenommen.

Außerdem erklärte das Landratsamt dem BR, dass es weder über Gehölzmaßnahmen noch über die Räumung von Gräben oder die Räumung der Westroth informiert oder die Maßnahme abgestimmt worden war. Das Landratsamt Neu-Ulm hatte eigenen Angaben nach keine Möglichkeit, die Baggerarbeiten zu kontrollieren, da ihm der Zeitpunkt nicht bekannt gewesen sei.

Keine lebende Bachmuschel mehr im Substrat

In einem Schreiben an Wasserverbands-Chef Otmar Wöhrle informierte das Landratsamt ihn darüber, dass die Behörde bei einem Vor-Ort-Termin frisch getötete Bachmuscheln im entnommenen Sohlsubstrat gefunden habe. Deshalb ordnete sie an, dass Wöhrle einen Gutachter zum entstandenen Schaden zu beauftragen habe. Dieser Gutachter kommt Anfang Februar zum Ergebnis: In einem kontrollierten Aushub gab es kein lebendes Exemplar der Bachmuschel, drei tote Exemplare wurden gefunden und eine Reihe von Muschelresten.

Gutachten wird Staatsanwaltschaft übergeben

Die Prüfung und Bewertung des Schadens im Schutzgebiet sowie die erforderlichen Ausgleichs- bzw. Sanierungsmaßnahmen laufen derzeit. Aktuell werden Gutachten erstellt und Informationen zusammengetragen, die nachfolgend die Staatsanwaltschaft Memmingen erhalten soll.

Hoffen auf überlebende Bachmuscheln

Ralf Schreiber, der Vorsitzende der LVB-Kreisgruppe Neu-Ulm, hofft, dass möglicherweise noch einige Bachmuscheln im angehäuften Sediment überlebt haben und fordert eine schnelle Reaktion: "Wenn es nicht eh schon zu spät ist, braucht es Fachleute, die sich sehr gut mit Muscheln auskennen." Bachmuscheln sind streng geschützte sogenannte "Indikatortiere": Wo sie leben, ist das Ökosystem - Wissenschaftlern zufolge - noch in Ordnung. Außerdem filtern sie viele organische Substanzen aus dem Bach, sie wirken damit wie eine kleine Kläranlage, sagt Schreiber.

In Bayern gibt es laut dem Bayerischen Landesamt für Umwelt noch neun größere Vorkommen von Bachmuscheln. Die meisten der geschützten Tiere leben in Schwaben und dem oberbayerischen Donaumoos.