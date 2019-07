Bagger umgekippt: Mann in Nürnberg schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilt, habe am Freitagabend ein Mann mit seinem Bagger auf einem Grundstück im Nürnberger Stadtteil Werderau gearbeitet. Dort sei er mit Abrissarbeiten beschäftigt gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Bagger plötzlich seitlich auf eine Gartenhecke gekippt. In der Folge habe die Baggerschaufel ein Boot beschädigt, das sich auf einem Anhänger am Fahrbahnrand befand.

Passanten retten Mann aus Bagger

Passanten befreiten den Baggerfahrer aus dem Führerhaus. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Freiwillige Feuerwehr Werderau war ebenfalls im Einsatz, um ausgelaufenes Benzin zu beseitigen.

Die Unfallursache ist noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.