vor 8 Minuten

Bagger reißt Gasleitung in Nürnberg ab

Ein Bagger hat am Mittwochnachmittag bei Bauarbeiten in der Hans-Sachs-Gasse in Nürnberg eine Gasleitung komplett abgerissen. Wegen drohender Explosionsgefahr musste der Bereich weiträumig gesperrt werden.