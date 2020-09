Bagger kippt von Lkw-Anhänger und blockiert Straße

Ein 18 Tonnen schwerer Bagger ist am frühen Nachmittag auf der Staatsstraße 2119 bei Vilshofen im Kreis Passau von einem Lkw-Anhänger gekippt und blockiert jetzt die Fahrbahn. Das gibt die Polizei bekannt. Ein Kran ist vor Ort und muss die Fahrzeuge bergen.

Gespann ins Rutschen gekommen

Der Fahrer des Lkw-Gespanns war von Vilshofen kommend in Richtung Ortenburg unterwegs, als er wegen eines technischen Defekts am Anhänger anhalten musste. Weil er sein Gespann aber an einem Gefälle abgestellt hatte, kam dieses ins Rutschen. Der Anhänger stürzte um und der Bagger kippte auf die Fahrbahn.

Lkw-Fahrer konnte noch aussteigen

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der 29-jährige Lkw-Fahrer war kurz zuvor ausgestiegen. Derzeit laufen die Bergungsarbeiten mit einem Kran, so ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage.

Straße komplett gesperrt

Die Staatsstraße ist in beide Richtungen komplett gesperrt, die Feuerwehr leitet um. Der Sachschaden wird auf insgesamt 150.000 Euro geschätzt.