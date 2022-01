Bagger durchtrennt Leitung: Orte in zwei Landkreisen ohne Strom

Kleine Baggerarbeit, große Wirkung: Mehrere Ortschaften in den Landkreis Main-Spessart und Bad Kissingen waren am Mittwoch zweitweise ohne Strom. Grund: Ein Baggerfahrer in Gräfendorf hatte eine Hauptleitung durchtrennt.