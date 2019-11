"Bag to Life": Wie aus Rettungswesten Taschen werden

Rettungswesten, wie sie in Flugzeugen verwendet werden, müssen spätestens nach zehn Jahren ausgetauscht werden. Solche ausrangierten Westen nimmt Kerstin Rank aus Lichtenfels den Fluglinien ab und näht daraus Taschen. 20.000 Stück pro Jahr. Insgesamt 125 Tonnen Material wurde so schon von Ranks Firma "Bag to Life" verarbeitet und vor dem Wegwerfen bewahrt. Die Idee dazu kam ihr im Jahr 2009 auf dem Weg in den Urlaub.