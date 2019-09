Bäume pflanzen fürs Klima und die Völkerverständigung

Sie kommen aus Japan, Russland oder Mexiko - die elf jungen Leute, die derzeit im Berchtesgadener Land Bäume pflanzen. Sie tun damit nicht nur etwas für den Bergwald und den Klimaschutz, sondern auch für die Völkerverständigung.

Bergwald fit machen für die Zukunft

Zwei Wochen lang leben sie in einer abgeschiedenen Berghütte und pflanzen tagsüber Bäume -organisiert vom Internationalen Jugendgemeinschaftsdienst. Ziel des Projektes ist es, den Bergwald fit für die Zukunft zu machen. Die staatliche Forstverwaltung arbeitet dabei mit privaten Waldbesitzern zusammen – und natürlich mit den Jugendlichen.

Neue Umgebung und Kulturen kennenlernen

Früh aufstehen für den Klimaschutz. Um 7.30 Uhr liegt ein harter Arbeitstag vor den Studenten in der Rastnockhütte oberhalb von Schneizlreuth.

"Wir müssen jeden Tag 40 Bäume pro Person pflanzen, es ist ein bisschen ermüdend, aber am Ende des Tages bin ich immer glücklich." Oguz aus der Türkei

Übernachtet und gegessen wird in der einfachen Hütte ohne fließend Wasser. Und spätestens beim Abendessen lernt man wieder eine neue Kultur kennen:

"Jeden Tag gibt es ein anderes Abendessen aus einem anderen Land." Sascha aus Russland

Es wird aber auch ordentlich gearbeitet: Um halb neun heißt es: Abmarsch zum Baumpflanzen. Es geht in die Hänge oberhalb von Ramsau bei Berchtesgaden. Hier sind viele Fichten dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen. Die Jugendlichen pflanzen jetzt Mischwald an, den mögen die Käfer weniger.

Intakter Bergwald schützt den Boden und die Menschen

Die neuen Bäume halten aber auch die Erde auf dem steinigen Boden fest. Denn nur, wenn die Humusschicht dick genug ist, ist das Dorf im Tal sicher vor Hochwasser. Denn, so erklärt es Christian Thaler vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Traunstein den Jugendlichen, der Humus speichert das Niederschlagswasser. Kaputter Boden lässt das Wasser sofort durch und Ramsau unten im Tal hat ein Problem. Die Aufforstung ist also auch ein wirksamer Schutz vor den Folgen des Klimawandels.

Die Studenten bekommen für ihren Ferienjob nur acht Euro pro Tag, und die Anreise mussten sie auch selber zahlen. Aber sie schwitzen hier ja nicht wegen des Geldes. "Ich finde es schon wichtig, der Erde was zurückzugeben", sagt Fina aus Berlin. Und Oguz aus der Türkei freut sich schon auf das Ergebnis in einigen Jahren: "Deutschland hat wundervolle Natur, tolle Wälder und Berge. Vielleicht komme ich eines Tages mit meinen Kindern hierher und kann ihnen zeigen: Ich habe diese Bäume gepflanzt - das wird gut."