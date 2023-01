Bäume im Klimastress: Spürhund Mäx riecht Schädlinge

"Ich rieche was, was du nicht siehst" steht auf Mäxs' Geschirr. Der graubraune Münsterländer ist ein ausgebildeter und zertifizierter Gehölz-Pathogen Spürhund. In der Winterkälte zittert er, guckt sich immer wieder nach seinem Herrchen um und wartet geduldig auf seinen Einsatz. Sein Spezialgebiet: unsichtbare Schädlinge entdecken.

Mäx riecht das, was Menschen erst Jahre später sehen

In eineinhalb Jahren Ausbildung hat Mäx gelernt an Bäumen zu erschnuppern, was wir Menschen erst Jahre später sehen würden. Pilzsporen und Schädlinge zersetzen Wurzeln der Bäume schon oft lange bevor etwas von außen erkennbar ist. Zu riechen ist es aber: zumindest für Mäx. Mit einer Geruchsprobe findet er heraus, ob ein Baum von einem Pilz infiziert ist. Weltweit gibt es nur etwa 20 Hunde, die das können. Seine Trefferquote liegt bei 95%.

Ergebnis ob der Baum befallen ist kommt sofort

Eine etwa 120 Jahre alte Esche auf dem Gelände des Friedhofs in Tirschenreuth könnte mit dem Brandkrustenpilz befallen sein. Stadtförster Stefan Gradl vermutet den Pilzbefall, er hat schon mehrfach erfolgreich mit Mäx und Edgar Wenisch zusammengearbeitet. "Weil der Hund zerstörungsfrei arbeitet, wir müssen keine Probe vom Baum nehmen und der Hund liefert sofort vor Ort ein Ergebnis - ohne Labor", so Stefan Gradl.

Sie machen den Test: Mäx schnuppert an einem Marmeladenglas mit eine Probe des Brandkrustenpilzes der Esche. Vorher prüft Edgar Wenisch noch die Windrichtung, denn gegen den Wind schnuppert es sich leichter. Mäx dreht jetzt eine Runde um den Baum, die Nase immer Boden an den Wurzeln. Er blickt kurz auf und setzt sich. Das ist das Zeichen. Er hat den Brandkrustenpilz in der Esche erkannt.