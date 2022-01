Bäume entwurzelt: Sturmtief "Nadia" richtet Schäden in Bayern an

Sturmtief "Nadia" hat auch in Niederbayern für mehrere Einsätze gesorgt. Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums zählte am Sonntagmorgen und -vormittag insgesamt rund 16 Einsätze. In den meisten Fällen ging es um umgestürzte Bäume.

Gerissene Stromleitung und umgestürzter Autoanhänger

In Holzhäuser, einem Ortsteil von Vilshofen im Landkreis Passau, fiel ein Baum auf eine Stromleitung. Die Leitung riss und setzte laut Polizei eine Wiese in Brand. Verletzt wurde niemand, so die Beamten.

Auf der A3 bei Passau Richtung Regensburg riss eine Windböe einen Autoanhänger um. Auch hier wurde niemand verletzt. Daneben gab es einige Einsätze wegen umgestürzter Zäune oder Schilder, heißt es von der Polizei.

Zerfetztes Großraum-Partyzelt auf der Straße

Im Bad Füssinger Ortsteil Egglfing am Inn im Landkreis Passau wurde laut der Feuerwehr am Morgen ein großes Zelt von einem Campingplatz auf die Straße geweht. Die Zeltwände wurden zerfetzt, Bodenbretter flogen umher. Das Zelt war für etwa 300 Menschen ausgelegt, zum Zeitpunkt des Vorfalls aber leer. Es habe bereits seit dem Sommer dort gestanden, heißt es von der Feuerwehr.

Zu Schaden kam demnach niemand. Die Einsatzkräfte sammelten die Teile ein. In der Oberpfalz gab es laut dem Polizeipräsidium bis zum Mittag rund acht Einsätze – ebenfalls meist wegen umgestürzter Bäume.

Nord- und Ostdeutschland: Toter und Verletzte

In Nord- und Ostdeutschland hat Sturmtief "Nadia" die Feuerwehren in der Nacht zu Sonntag ebenfalls stark gefordert. Im brandenburgischen Beelitz starb ein Mann Berichten zufolge, nachdem eine Plakatwand auf ihn gestürzt war. In Bremen und im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wurden zwei Menschen bei Unfällen aufgrund von umgestürzten Bäumen schwer verletzt. Der Deutsche Wetterdienst warnte am Sonntag weiter vor Sturmböen in Teilen des Landes.

Wetteraussichten für Bayern: Sturm und Neuschnee

Zu Beginn der neuen Woche wehen in Bayern weiter stürmische Winde, über einigen Gipfeln seien Orkanböen zu erwarten, sagte BR-Wetterexperte Michael Sachweh. Im Flachland erwartet er "richtiges Schmuddelwetter" mit Wolken, Wind, Nassschnee und Regen. In den Bergen soll es stark schneien. So könnten in den Hochlagen des Bayerischen Waldes bis zu 40 Zentimeter Neuschnee fallen, in den Alpen bis zu einem Meter. Spätestens ab Dienstag drohe dann starke Lawinengefahr, so Sachweh.