Bäume am Regensburger Bismarckplatz müssen gefällt werden

Jedes Jahr im Winter fallen Bäume in der Stadt - demnächst auch am Bismarckplatz. Das tut weh und entsetzt häufig Baum- und Naturfreunde. Es hat aber immer einen Grund - meist sind die Bäume krank, wie die Stadt Regensburg mitteilt. In diesem Winter muss das Gartenamt insgesamt rund 220 Bäume entfernen. Für jeden Baum, der fallen muss, wird jedoch neues Grün gepflanzt. Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 100 Zentimetern sind in Regensburg besonders geschützt. Ihre Fällung muss beim städtischen Umweltamt beantragt werden.

Bäume sind in schlechtem Zustand

14 Bestandslinden sollen nun auch beim Bismarckplatz zwischen dem 20. und 28. Februar gefällt werden. Eines aber schon vorab: Der Platz bekommt natürlich auch wieder neue Bäume. Der Grund für die Baumfällung am Bismarckplatz: Die Bäume seien in einem so schlechten Zustand, dass die Standsicherheit nicht mehr gegeben sei, so Michael Lehmann, der stellvertretende Leiter des Regensburger Gartenamts.

Viele Bäume hätten Krankheiten und seien häufig von holzzerstörenden Pilzen befallen. Dadurch werden die Bäume morsch und stellten eine Gefahr für Menschen dar.

Neue Pflanztröge und Sitzgelegenheiten

Des Weiteren werden neue Pflanztröge, in die die Bäume gepflanzt sind, grundlegend saniert. Sie stammen noch aus den 1980er-Jahren. Außerdem sollen alle Bänke und Sitzgelegenheiten gegen neues Mobiliar ausgetauscht werden, so Lehmann. Nächsten Sommer sollen dann die neuen Bäume und Sitzgelegenheiten stehen.