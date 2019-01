Bäume abrasiert - Spektakulärer Unfall mit Fahranfänger

Der junge Mann war auf der Ortsverbindungsstraße von Fatschenbrunn in Richtung Hummelmarter unterwegs, als er in einem Waldstück in einer engen Rechtskurve von der Fahrbahn schleuderte. Die zu hohe Geschwindigkeit und die schneebedeckte Fahrbahn waren offenbar der Auslöser. Das Auto wurde übe reine Böschung katapultiert und kollidierte dann in der Luft mit einigen Bäumen. Dabei brachen zwei Bäume komplett ab.

Schwerstarbeit für Schutzengel

Wie durch ein Wunder wird der Mann bei dem Unfall nur leicht verletzt und war beim Eintreffen der Rettungskräfte aus seinem, auf der Seite liegendem Fahrzeug befreit. Zur Beobachtung musste der Fahranfänger ins Krankenhaus nach Bamberg gebracht werden. Die Straße war für Rettungs- und Aufräumarbeiten gesperrt.