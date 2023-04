Bärenangriff in Oberaudorf: Das sollten Sie wissen

In Bayerns Grenzregion zu Österreich ist ein Bär unterwegs - das zeigen Tatzenspuren und mehrere tote Schafe. Dass der Bär so nahe an einen Hof bei Oberaudorf herankam, macht den Bauern Sorge.

Was genau ist passiert?

In Oberaudorf im südlichen Landkreis Rosenheim in der Grenzregion zu Österreich sind am Mittwoch auf einer umzäunten Weide zwei tote Schafe gefunden worden. Ein weiteres, verletztes Tier musste inzwischen ebenfalls getötet werden.

Das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) geht aufgrund der Dokumentation und einer Genanalyse des Netzwerks "Große Beutegreifer" sicher davon aus, dass die Tiere einem Bären zum Opfer gefallen sind.

Wer ist der "Tatbär"?

Gesehen hat den Bären bisher niemand, auch eine direkte Begegnung zwischen Mensch und Bär hat es nicht gegeben - doch hat zuletzt ein Bär in den oberbayerischen Landkreisen Rosenheim und Miesbach Spuren hinterlassen. Menschen gegenüber verhält er sich nach den bisherigen Erkenntnissen scheu.

Möglichweise stammt das Tier aus der von Bayern aus nächstgelegenen Bärenpopulation im italienischen Trentino - etwa 120 Kilometer von Bayern entfernt. Dort hatte vor Kurzem eine Bärin einen Jogger getötet. Die Bärin mit dem Namen JJ4 - eine Schwester des "Problembären Bruno" - wurde in der Nacht zu Dienstag eingefangen. Nach dem Willen der Behörden in Trentino soll sie eingeschläfert werden. Das Verwaltungsgericht in Trient hat den Beschluss jedoch vorläufig blockiert.

Wie reagieren die Menschen in der Region?

Die Besitzer des von der Bärenattacke betroffenen Gehöfts in Oberaudorf im südlichen Landkreis Rosenheim wollten sich nicht öffentlich zu dem Vorfall äußern. Die Oberaudorfer CSU-Gemeinderätin und Kreisbäuerin Katharina Kern berichtete BR24, dass sich viele Oberaudorfer Sorgen machen - auch weil in der Gegend oft Kinder spielen. Die Region um Oberaudorf ist auch ein beliebtes Wandergebiet.

Bauern fürchten um ihre Schafe und Rinder, die jetzt zu Beginn der Weidesaison eigentlich wieder vermehrt ins Freie gelassen werden. Von der Politik geförderte Schutzzäune gegen Raubtiere sieht die Kreisbäuerin Kern kritisch: Diese seien oft nicht praktikabel und müssten zudem alle vier Jahre erneuert werden, wofür es bisher noch keine Förderung gebe.

Wie schätzen Experten die Gefahr ein?

Eigentlich, erklärt Wildtierexperte Uwe Friedel vom Bund Naturschutz, gehört der Mensch nicht zum "Beuteschema" des Bären, der ohnehin überwiegend vegetarisch lebt. Weil derzeit aber noch nicht viel in der Natur wächst, reißen Bären auch Kleintiere und Schafe. Deshalb hält Friedel Abwehrzäune – im Gegensatz zu Katharina Kern – durchaus für sinnvoll.

Anders als bei Wölfen können Angriffe nicht ganz ausgeschlossen werden - besonders wenn Camper oder Spaziergänger Nahrungsmittel dabei haben, deren Geruch den Bären anlocken. Dringt ein Bär auf bewohntes Terrain vor, kann der Abschuss notwendig sein.