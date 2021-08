Baerbock fordert in Bamberg Hilfe für Afghanistan-Flüchtlinge

In Bamberg sind am Dienstag 500 Menschen zum Auftakt des Bundestagswahlkampf der bayerischen Grünen gekommen. Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, nahm auch zur aktuellen Entwicklung in Afghanistan Stellung.

Baerbock: In Afghanistan geht es um Leben und Tod

Baerbock betonte, dass jetzt jenen Menschen geholfen werden müsse, die aus Afghanistan fliehen müssten. "Es geht um Leben und Tod", sagte Baerbock auf dem Maxplatz vor dem Bamberger Rathaus. In Bezug auf die Lage in Afghanistan sagte die Grünen-Kanzlerkandidatin, hier dürften außenpolitisch nicht die Augen verschlossen werden.

Der Bundesregierung warf sie Wortbruch vor. Deutschland habe den Menschen in Afghanistan, die für die Bundesrepublik und ihre Einrichtungen gearbeitet hätten, versprochen, im Falle eines Abzugs für ihre Sicherheit zu sorgen. "Mitzuerleben, dass die deutsche Bundesregierung dieses Versprechen gebrochen hat, ist für mich kaum zu ertragen", sagte Baerbock.

Baerbock für gerechtere Bezahlung von Pflegekräften

Außerdem forderte Kanzlerkandidatin Baerbock in ihrer 30-minütigen Rede eine bessere Ausstattungen der Bildungseinrichtungen in Deutschland, eine gerechtere Bezahlung der Pflegekräfte und eine konsequente Energiewende. Ihr Motto lautete: "Das erhalten, was uns allen lieb ist!" Um das zu finanzieren, sollen künftig Besserverdienende höhere Steuern zahlen.