Baerbock beendet Deutschlandtour mit Townhall-Dialog in München

Begleitet von Rufen einer Pro-Ukraine-Demo kam Annalena Baerbock am Abend im Münchner Amerikahaus an. Demo-Organisatorin Tamara Okkrimenko sagte, sie wolle Annalena Baerbock für ihre Pro-Ukraine-Positionierung und die Unterstützung danken. Gleichzeitig forderten die Demo-Teilnehmer die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Im Amerikahaus diskutierte die Außenministerin später mit Bürgerinnen und Bürgern über Sicherheitsfragen.

Im Rahmen ihrer "Townhall"-Tour redete Baerbock in den vergangenen Tagen in ganz Deutschland mit Bürgern. Die Gespräche sollen Input sein für die Nationale Sicherheitsstrategie, die die Bundesregierung in den kommenden Wochen entwickeln möchte. Die Ministerin betonte daher, dass sie vor allem gekommen sei, um zuzuhören.

Townhall-Gespräche Grundlage der "Nationalen Sicherheitsstrategie"

Was ist eigentlich Sicherheit und wann fühlen sich die Menschen in Deutschland sicher? Das möchte die Bundesregierung in den kommenden Wochen definieren, so Baerbock. Sicherheitsbedürfnisse seien individuell und diese unterschiedlichen Empfindungen wolle die Außenministerin mit den Gesprächen ausloten. "Deswegen starten wir ganz bewusst unsere nationale Sicherheitsstrategie nicht mit einer großen Kabinettssitzung aller Ministerien, sondern mit einer Tour, wo ich stellvertretend für die Bundesregierung vor allem zum Zuhören unterwegs bin", sagte sie bei ihrer Begrüßungsrede.

Baerbock sieht Wehrpflicht auch in Kriegszeiten als nicht sinnvoll

Zufällig ausgewählte Gäste durften ihre Fragen an die Ministerin stellen. Michael Merkel etwa wollte wissen, ob Deutschland mit Blick auf den Ukraine-Krieg nicht wieder die Wehrpflicht einführen sollte – für Männer und Frauen. Immerhin zeige der russische Angriffskrieg, dass Probleme nicht mehr nur diplomatisch gelöst würden.

Ein Punkt, der jedoch im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen ist. Baerbock lehnte diesen Vorschlag entsprechend ab. Sie glaube nicht, dass es für die Sicherheit sinnvoll sei, Menschen für die Bundeswehr oder einen Ersatzdienst zu verpflichten. "Erst recht nicht, wenn wir in einer Situation sind, wo wahnsinnig viele Menschen, jüngere, aber auch ältere, sagen: Wir wollen uns freiwillig engagieren."

Beziehung zu Amerika: Aus Trump-Wahl lernen

"Wir brauchen die Amerikaner für unsere Sicherheit", stellte Baerbock klar, als sie nach den transatlantischen Beziehungen gefragt wurde. Deutschland darf gleichzeitig "aber auch nicht naiv sein", betonte sie mit Verweis auf die Regierungszeit von Ex-US-Präsident Donald Trump, der zwischenzeitlich die NATO infrage gestellt habe, sowie mit Blick auf ungewisse zukünftige US-Wahlen. Deutschland müsse weiter in die eigene Wehrhaftigkeit investieren. Sie persönlich sei davon überzeugt, dass die "Investitionen im großen Maßstab in die Bundeswehr" notwendig gewesen sind. Auch damit Europa mehr "für die eigene Sicherheit" tun könne.

Frieden, Meinungsfreiheit, Umwelt: Sicherheit basiert auf drei Eckpfeilern

Aus Baerbocks Sicht basiert Sicherheit auf drei Eckpfeilern: Dass ein Volk frei von Krieg und Gewalt leben könne, dass es ein Recht auf freie Meinungsäußerung habe sowie auf sichere Lebensgrundlagen zurückgreifen kann. Letztere erwähnte Baerbock mit Blick auf die Klimakrise und Ernährungssicherheit.

Aber auch die soziale Sicherheit sei Teil der nationalen Sicherheitsstrategie. Etwa, dass sich die Gesellschaft nicht spalte und jeder seine Gasrechnung noch zahlen könne. "Das ist, glaube ich, für diese Tour eine der wichtigsten Botschaften gewesen."

Baerbock beendete am Freitag in München ihre mehrtägige Deutschlandreise. Hintergrund ist, dass das Auswärtige Amt federführend für die Bundesregierung die erste umfassende nationale Sicherheitsstrategie erstellt.