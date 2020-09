Bänder bei BMW in Regensburg laufen ab 1. Oktober wieder

Am BMW-Standort Regensburg laufen die Bänder erst ab dem 1. Oktober wieder. Das teilte der Autobauer in einer Pressemitteilung am Sonntag mit. Schäden am Dach einer Montagehalle, die beim Abriss alter Anlagen verursacht worden waren, hatten zu einer zweiwöchigen Verlängerung der planmäßigen Produktionsunterbrechung geführt.

Keine finanziellen Nachteile für Mitarbeiter durch Zwangspause

"Die Reparaturarbeiten wurden in Rekordzeit abgeschlossen, und der Einbau der Anlagen macht gute Fortschritte", schreibt Werkleiter Frank Bachmann in einem Brief an die Mitarbeiter. Nach Abschluss der Verhandlungen mit dem Betriebsrat stehe zudem fest, dass die Verschiebung des Wiederanlaufs für die Mitarbeiter finanziell keine negativen Auswirkungen habe. Im Kern werden demnach den Mitarbeitern die Ausfalltage vollständig vergütet. Zwei Tage sollen über die individuellen Arbeitszeitkonten verrechnet und mit zusätzlichen Schichten ausgeglichen werden.

Erklärtes Ziel: Ausfall wieder aufholen

Schon in der kommenden Woche sollen einige Teams und Mitarbeiter mit vorbereitenden Arbeiten beginnen. Ab 1. Oktober sollen dann wieder Fahrzeuge vom Band laufen – mit dem klaren Ziel, bis Ende November die Stückzahlen aufzuholen, die durch die zweiwöchige Verschiebung des Wiederanlaufs eingebüßt wurden. Vereinbart als zusätzliche Arbeitstage sind bisher der 1. und 2. Oktober 2020, die nach ursprünglicher Programmplanung arbeitsfrei gewesen wären sowie mehrere Samstagsspätschichten im Oktober und November, heißt es.

Neue Transportbänder ermöglichen Einbau von E-Komponenten

In den vergangenen Wochen hat das Werk Regensburg eigenen Angaben zufolge den größten Umbau seiner 34-jährigen Geschichte eingeleitet. Ältere Förder- und Fügeanlagen wurden modernisiert, der Karosseriebau erweitert und eine neue, energiesparende Lackieranlage installiert. Die neuen Transportbänder ermöglichen laut BMW den Einbau wichtiger Komponenten in elektrifizierte Fahrzeuge. Die Bänder seien höhenverstellbar, sodass die Mitarbeiter die für sie beste Einstellung individuell wählen könnten. In Regensburg können zukünftig Modelle mit Verbrennungsmotoren, Plug-in-Hybride und vollelektrische Fahrzeuge auf einer Linie gebaut werden, sagt BMW.