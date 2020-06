Bäderöffnungen: Thermen warten auf Erlaubnis für Innenbereich

Die Ausgangbeschränkungen in Bayern werden ab heute wieder deutlich gelockert: Fitness-Center und Tanz-Studios dürfen öffnen und auch Bäder - aber nur im Außenbereich. Für Freizeit- und Freibäder eine tolle Nachricht. Thermalbäder hingegen profitieren nur wenig davon.

Langes Warten nach Praxistest

Schon seit über acht Wochen warten die Thermalbäder in den niederbayerischen Kurorten Bad Füssing, Bad Griesbach im Kreis Passau und Bad Birnbach im Kreis Rottal-Inn auf Lockerungen. Dafür haben alle Betreiber ein gemeinsames Hygiene- und Sicherheitskonzept erarbeitet. Es sieht die zumindest teilweise Öffnung des Innenbreichs unter strengen Auflagen vor. Dieses sei am Donnerstag auch einem Praxistest, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, in Bad Füssing unterzogen worden. Auf eine Rückmeldung des bayerischen Wirtschafts- sowie Gesundheitsministerium warten die Betreiber aber immer noch.

Außenbereich trotz fehlender Erlaubnis geöffnet

Josefine Kohlmeier, Werksleiterin der Rottal Terme, ist trotzdem "zuversichtlich, dass das offizielle OK eintrifft". Den Außenbereich können Besucher heute nutzen, auch wenn die offizielle Erlaubnis für den erforderlichen Gang durch den Innenbereich noch aussteht.

Thermen fördern Tourismus

Für das niederbayerische Bäderdreieck sind die Thermen überlebenswichtig: Sie bringen den Tourismus in die Kurorte. Über 20.000 Jobs hängen von den Heilbädern ab. So auch die Hotellerie und Gastronomie. Walter Niedermeier, Vorstand der Gewerbevereinigung Ring der Gastlichkeit, bezeichnet die Einbrüche als "dramatisch". In Österreich dürfen Thermalbäder bereits seit Ende Mai öffnen - ohne Einschränkung. Geinberg ist beispielsweise nur eine halbe Stunde von Bad Birnbach entfernt. Für Niedermeier ein klarer Wettbewerbsnachteil.

"Das ist für uns ein Drama ein Desaster. Dann passiert folgendes: Dass wir Stornierungen bekommen und uns die Leute sagen, sie fahren halt dann nach Österreich, wenn das Angebot bei uns nicht möglich ist." Walter Niedermeier, Vorstand der Gewerbevereinigung Ring der Gastlichkeit

Die Öffnung der Thermen wäre auch für Werksleiterin Josefine Kohlmeier ein positives Signal für die Hotellerie und Gastronomie in den Kurorten.