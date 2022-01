Bäder und Thermen leiden unter 2G-plus-Regel

Ein wenig abschalten, Spaß haben, das ist das Ziel der wenigen Familien im Kinderbereich des Fürthermare. Drei, vier Erwachsene im Becken, dazu doppelt so viele Kinder. Im Regelbetrieb ist hier deutlich mehr los, auch an einem Wochentag. Das Thermalbad in Fürth hat geöffnet. Das gilt nicht für alle Betreiber in der Region. Doch bevor der Spaß losgeht, steht erst einmal die Kontrolle auf dem Programm. Im Eingangsbereich überprüft das Personal den Impfstatus. Voraussetzung für den Einlass ist 2G plus, also geimpft genesen und getestet – oder geboostert. Doch diese Hürde nehmen die jungen Familien in Fürth auf sich.

Die erste Hürde – die 2G-plus-Regel

"Es ist schon ein größerer Aufwand, vorher den Termin in der Teststelle ausmachen und das alles miteinplanen", meint die junge Mutter Angelika Schmatz, die mit den Kindern im Becken plantscht. Aber beruhigend sei es schon, wenn jeder noch zusätzlich getestet ist. "Bei uns im Ort gibt es nur Apotheken, die testen", ergänzt Sabine Gleich, "die haben auch nicht immer offen". Der Badbesuch erfordert also zusätzlichen organisatorischen Aufwand für die Besucher. Andreas Weisenseel macht den Test sogar, obwohl er schon geboostert ist. Er will auf Nummer sicher gehen, um niemanden anzustecken. "Dafür haben wir hier dann mehr Platz als sonst, es ist schon deutlich leerer im Bad", freut er sich.

Kapazitätsbeschränkungen aber Fixkosten bleiben

Doch genau das ist das Problem der Badbetreiber. Der Zugang ist auf 25 Prozent der eigentlichen Kapazität beschränkt. Das sei nicht mehr rentabel. Denn 90 Prozent der Fixkosten bleiben, egal wie viele Besucher kommen. Trotzdem bieten sie hier sogar noch Rahmenprogramm an, wie etwa Wassergymnastik mit Animation. Doch zur Zeit schreiben sie rote Zahlen. Auch der Bayerische Bäderverband fordert, dass, wie in der Gastronomie, in den Bädern und Thermen nur 2G gelten soll. Dabei ist das Plus dabei gar nicht so entscheidend, sondern die übrigen Rahmenbedingungen.

Bäderbetriebe schlechter gestellt als die Gastronomie

Im Jahr 2020 durften zwischen 50 Prozent und maximal zwei Drittel der Garderobenschränke in den Bädern und Thermen belegt sein. "Jetzt sind wir bei 25 Prozent – warum man das so verschärft hat, ist für uns völlig unverständlich. Unsere Konzepte sorgen für ausreichend Sicherheit in unseren Einrichtungen", stellt Peter Berek fest, der Vorsitzende des Bayerischen Heilbäder-Verbands (BHV) auf BR-Anfrage. "Wir haben die Konzepte, und sie sind sehr gut. Wir verstehen nicht, warum wir jetzt schlechter behandelt werden als die Gastronomie. Hier fordern wir Korrekturen, und zwar so schnell wie möglich."

Besucher müssen am Wochenende weggeschickt werden

Darauf hofft auch der Geschäftsführer des Fürthermare. "Die Auslastung auf 25 Prozent, das ist schon sehr unangenehm für uns", erklärt Horst Kiesel. "In der Woche haben wir wenig Badegäste. Das müssen wir am Wochenende und in den Ferien ausgleichen." Da werde der Umsatz gemacht. Und das sei mit dieser Beschränkung nicht möglich. Schlimmer noch – an den Wochenenden würden sicher auch mehr Besucher kommen, teilweise müssten sie die aber wieder wegschicken, weil das Kontingent ausgereizt ist.

Betrieb wird immer schwieriger

Besonders schwierig ist das fürs Fürthermare, da die Verantwortlichen hier kurz vor Ausbruch der Pandemie ordentlich investiert haben, den Saunabereich deutlich erweitert haben. Die Baumaßnahmen sind gerade abgeschlossen. Doch unter den jetzigen Bedingungen wird es immer schwieriger, die Türen offen zu halten. Noch wollen sie den Betrieb aufrecht erhalten, vielleicht drei bis vier Wochen. Doch wenn nicht bald Lockerungen kommen, dann müssen sie in Fürth schließen wie andere Bäder in der Region auch. Und warten bis die Pandemie abflaut – denn die laufenden Kosten bei so stark beschränkten Besucherzahlen sind auf Dauer einfach zu hoch.