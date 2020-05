vor etwa einer Stunde

Bäckermeister mit Messer überfallen und beraubt

Ein Bäckermeister ist in München am Samstag auf dem Heimweg von der Arbeit überfallen worden. Ein Räuber bedrohte ihn mit einem Messer und zwang ihn so, Geld herauszugeben. Die Polizei sucht nach dem Täter.