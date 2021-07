Bäckermeister backt Brötchen und Brote für Flutopfer

Die Bilder von den Hochwasseropfern haben Bäckermeister und Feuerwehrmann Rene Grün aus Esselbach (Lkr. Main-Spessart) berührt. Er wollte nicht einfach nur Geld spenden sondern auch selbst etwas tun für die Menschen, nachdem er immer wieder hörte, dass frische Lebensmittel benötigt werden. Sein Plan: er backt für die Hungrigen und gewann auch noch Metzger und Gastwirte, die Würste spendierten.

Arbeit in der Backstube über Nacht

Schwierig war zunächst überhaupt zu klären, wo die Lebensmittel benötigt werden. Da half Feuerwehrkamerad Paul Wolf. Dann folgten viele schlaflose Stunden für Bäckermeister Grün. Nach einem anstrengenden Samstag-Alltag in der Backstube kehrte er dorthin zurück und backte die Nacht zum Sonntag durch - insgesamt 2.500 Brötchen und 250 Brote. Eigentlich wollte er sogar 500 Brötchen mehr backen, aber dann wäre die Lieferung zu spät gewesen. Denn kurz vor 6.00 Uhr ging es los mit Fahrzeug und Anhänger.

Verteilung vor Ort

Um 10.30 Uhr kam die unterfränkische Lieferung im nordrheinwestfälischen Stolberg beim dortigen Verteilzentrum in der Mittelschule an. Doch vor Ort wurde entschieden, die Franken dürfen selbst zu vier der sechs Anlaufstellen fahren und Brötchen und Brot ausgeben. Da packten sich Bewohner gern einmal eine Tüte mit 20 frischen Brötchen. "Die Augen strahlten", sagt Grün. Als alles verteilt war, schaute sich der Bäckermeister im zerstören Ort um. Mit am meisten erschüttert war er, als er eine völlig zerstörte Backstube sah.

Zurück direkt in die Backstube

Am Nachmittag ging es wieder zurück – und direkt in die Backstube, um das Brotbacken für Montag vorzubereiten. Zumindest für einige Stunden konnte Bäckermeister Grün bei seiner Gewalttour schlafen - auf der Rückfahrt im Auto. Schließlich wollte er auch seine normalen Kunden wieder mit Backwaren beliefern.