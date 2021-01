Bäckerei verschickt halbgebackenes Brot zum Testen

Stefan Gäb ist gespannt. Das halbgebackene Brot ist für ihn "ungewöhnlich". "Entweder kaufe ich Brot frisch oder bereite den Teig bei mir zuhause vor und back es dann selber", erklärt er. Der 47-Jährige Familienvater packt das halbgebackene Brot aus einem Karton. Anschließend entfernt er die biologisch abbaubare Folie.

Den runden Laib wiegt er auf einer Küchenwaage. Sie zeigt 830 Gramm. Auf der Oberseite hat das Brot eine aufgeplatzte Kruste. Diese fühlt sich für Gäb etwas weich an. Das halbgebackene Brot hat er von einer Bäckerei bekommen. Er soll es testen und dann Feedback geben.

Das Brot braucht eine halbe Stunde Backzeit

Gäb hält sich an die Backanweisung, die beim Brot im Karton lag. Zunächst heizt er für einige Minuten den Ofen vor. Dann sprüht er auf die Oberseite des Brotes etwas Wasser. Dadurch soll die Kruste knuspriger werden. Anschließend legt er den Laib auf einen Grillrost und schiebt ihn dann in den Ofen. Die Backzeit beträgt 30 Minuten bei 190 Grad.

Sehr gutes Feedback für halbgebackenes Brot

Als die Zeit vorbei ist, holt Gäb das Brot aus dem Ofen und lässt es eine Stunde abkühlen. So steht es auch in der Anweisung. Dann schneidet er den Laib auf. Das krosse Geräusch der Kruste ist zu hören. Gäb ist vom Duft des frischgebackenen Brotes begeistert. Die Krume ist locker. Er beißt in die Scheibe hinein. "Sehr gut, vor allem die Kruste", meint er. Gäb wird über das Brot ein positives Feedback schreiben. Dieses schickt er dann an die Bäckerei.

Das halbgebackene Brot ist bis zu drei Wochen haltbar

Die Idee zu dem Brot hatte Michael Oppel. Er ist Bäckermeister in Untersteinbach im Steigerwald. "Unser halbgebackenes Brot ist in der Verpackung drei Tage und im Kühlschrank bis zu acht Tage haltbar", sagt er. Eingefroren halte es bis zu drei Wochen. Das Brot könne man sich somit für zuhause auf Vorrat kaufen.

Als Naturprodukt auch für Allergiker gut verträglich

"Das Besondere an dem Brot ist die Reinheit und Ursprünglichkeit der natürlichen Rohstoffe," erklärt Oppel weiter. So bestehe es unter anderem aus Urdinkelmehl und Natursauerteig. Darum würde sich das Brot auch für Kunden eignen, die Weizenmehl nicht vertragen.

Da es keine chemisch veränderten Zusatzstoffe habe, sei es auch gut für Allergiker verträglich. Laut Oppel sind solche Zusatzstoffe in vielen herkömmlichen Backwaren und können bei einigen Menschen Beschwerden auslösen. Er hofft, dass sein halbgebackenes Brot ein Erfolg wird.

Start-up mit halbgebackenem Brot

Zu diesem Erfolg will seine Tochter beitragen. Hannah Oppel studiert Marketing-Management und kümmert sich um die Vermarktung. Mit dem halbgebackenen Brot will sie ein Start-up-Unternehmen gründen. Dazu macht die 19-Jährige mit ihren Studienkolleginnen ein Marktforschungsprojekt. "Dabei wollen wir unter anderem herausfinden, wie viel Kunden bereit sind, zu zahlen", sagt sie. Ihr Ziel ist es 500 Brote pro Woche zu verkaufen. Später sollen sich die Verkaufszahlen vervielfachen. Sie möchte die Brote über einem Onlineshop bundesweit an Kunden verschicken.

Bäckerei sucht weitere Testpersonen

Für Hannah Oppel und ihren Vater haben bereits über 30 Personen das Brot probiert. Die Bäckerei sucht noch weitere Testpersonen. Interessierte können sich dazu direkt an die Bäckerei wenden. Die Testphase soll noch drei Monate dauern.