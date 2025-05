Bäcker-WM: Unterfränkinnen sind Vize-Weltmeister

Sechs Stunden im Wettkampf

Die Meisterschaft erstreckte sich über zwei Tage. Am ersten Tag konnten Lenhardt und Wagner Vorbereitungen machen. Am Montag ging der Wettkampf dann richtig los: Innerhalb von sechs Stunden mussten Zweierteams in Schaubackstuben Brot, Klein-, Party- und Plundergebäcke sowie ein gebackenes Showpiece anfertigen. Neben dem Team aus Deutschland haben Bäckerinnen und Bäcker aus Frankreich, Island, Jordanien, den Niederlanden und Schweden an dem internationalen Wettkampf teilgenommen.

Der "iba UIBC Cup of Bakers" ist ein internationaler Wettkampf und gilt unter den Bäckern als Weltmeisterschaft. Der Wettkampf ist Teil der Internationalen Bäckereiausstellung (iba), die als führende Weltmesse in der Back-, Konditorei- und Snack-Branche gilt. Im Rahmen der Messe treffen Bäckerinnen und Bäcker aus der ganzen Welt zusammen, um Innovationen und Neues aus der Branche kennenzulernen.

Große Freude über die Vizeweltmeisterschaft

Mit dem Ergebnis sind die beiden Unterfränkinnen sehr zufrieden. "Das ist natürlich eine wahnsinnige Ehre, da für Deutschland teilzunehmen. Es macht wirklich großen Spaß, zieht aber auch super viel Energie", sagt Wagner dem BR nach dem Wettkampf und ergänzt: "Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung und die lieben wir." Den WM-Titel holten zwei Bäcker aus Frankreich, auf Platz drei kam das Team aus den Niederlanden.

Lange Vorbereitungszeit

Lenhardt und Wagner haben sich lange auf die Meisterschaft vorbereitet. "Wir haben vor einem Jahr angefangen mit der Ideenfindung. Wir haben sehr viel ausprobiert und auch sehr viele Fehler gemacht. Dadurch sind wir weitergekommen", erzählt Wagner rückblickend. Die beiden waren zuvor Siegerinnen bei der Deutschen Bäckermeisterschaft und wurden so für die Weltmeisterschaft nominiert.

Lenhardt und Wagner haben klare Ziele für die Zukunft. "Wir haben beide Betriebe im Rücken, die wir dann auch übernehmen wollen. Das ist nochmal ein anderer Bereich, den wir erleben werden. Deswegen würde ich jetzt sagen, dass das die nächste Priorität und das Ziel ist", erklärt Wagner.