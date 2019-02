Bäcker-Battle: Nach Leberkäs- jetzt Goaßmaß-Krapfen

Goaßmaß-Krapfen-Backen läuft auf Hochtouren

In der Tat handelt es sich bei einer Goaßmaß, auch Goaßnmaß oder kurz Goaß genannt, um ein Mischgetränk aus Bier, Cola und Kirschlikör (ersatzweise Cognac) - und der darauf basierende Krapfen kommt gut an: Schleich hat die Krapfen zum ersten Mal vergangenen Sonntag in dieser Faschingssaison in Frontenhausen in der Familienbäckerei Schleich verkauft, nach einer halben Stunde waren alle 40 Stück weg. Für heute Morgen sind bereits über 150 Goaßmaß-Krapfen vorbestellt - auch aus Österreich kommen Bestellungen. "Wenn das so weitergeht, müssen wir heute über 500 machen", meint Schleich gegenüber dem BR.

Rezept des Goaßmaß-Krapfens

Auf die Idee gekommen ist der 20-Jährige, weil er und seine Freunde, die Mitglieder bei der Feuerwehr sind, am Wochenende gerne eine Goaßmaß gemeinsam trinken. Für seine Goaßmaß-Krapfen schneidet Schleich einen normalen Krapfen in zwei Hälften, tränkt sie in Goaßmaß, auf den unteren Deckel wird eine Goaßmaßsahne gestrichen, in die Mitte Kirschmarmelade mit Kirschlikör und der Deckel wird nochmals mit einer Kirschlikör-Glasur überzogen.

Bäckergeselle arbeitet an weiteren kreativen Sorten

Am Frontenhausener Faschingsmarkt will Schleich die Goaßmaß-Krapfen neben Rüscherl-, Baileys-, Redbull- und Jägermeisterkrapfen verkaufen. Für die Zukunft will er an weiteren kreativen Sorten arbeiten - doch die verrät er noch nicht. Noch bis Aschermittwoch können die niederbayerischen Goaßmaß-Krapfen in der Bäckerei Schleich in Frontenhausen gekauft werden.