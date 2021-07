Badewarnung für Strände am Altmühlsee

Für die Altmühlsee-Strände in Schlungenhof und Muhr am See ist eine Badewarnung ausgesprochen worden. Das Gesundheitsamt des Landratsamtes Weißenburg-Gunzenhausen hat an beiden Stellen reichlich Blaualgen festgestellt.

Warnschilder aufgestellt

An den betroffenen Stränden wurden entsprechende Warnschilder aufgestellt. Blaualgen sind Bakterien, die eine Reihe giftiger Stoffe produzieren. Eine Gefahr besteht vor allem durch Schlucken des Wassers. Bei Menschen können sie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall sowie Hautreizungen und sogar Atemnot auslösen.

Strand am Walder Seeufer ist nicht betroffen

Die Badewarnung gilt bis auf weiteres. Das Gesundheitsamt wird nach eigenen Angaben die Situation weiter kontrollieren. Der Strand am Walder Seeufer ist von der Warnung nicht betroffen.