Badewarnung für Ismaninger Taxetweiher und Deininger Weiher

Auch wenn das Wetter derzeit ohnehin nicht zum Sprung ins Wasser einlädt: Vom Baden im Ismaninger Taxetweiher und im Deininger Weiher rät das Gesundheitsamt des Landratsamts München derzeit ausdrücklich ab. Es werden auch entsprechende Hinweisschilder aufgestellt.

Erhöhte Werte für Kolibakterien und Enterokokken festgestellt

Bei den routinemäßigen Beprobungen am Mittwoch wurden in den beiden Gewässern erhöhte Werte für Kolibakterien und Enterokokken festgestellt. Ursache seien vermutlich die starken Regenfälle der vergangenen Tage, heißt es in einer Mitteilung der Kreisbehörde.

Kolibakterien können Magen-Darm-Erkrankungen auslösen, Enterokokken in größeren Mengen hingegen Infektionen bei offenen Wunden verursachen. Noch diese Woche sollen erneut Proben entnommen werden. Das Ergebnis wird Anfang nächster Woche erwartet.