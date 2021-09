Badewannenmord von Rottach: Hausmeister doch unschuldig?

Der Prozess um einen umstrittenen Mordfall im Jahr 2008 in Rottach-Egern (Landkreis Miesbach) könnte wieder aufgerollt werden: Das Oberlandesgericht München hat den Wiederaufnahmeantrag des 2009 verurteilten Manfred G. im sogenannten Badewannen-Mordprozess für zulässig erklärt. Jetzt muss das Landgericht München I entscheiden, ob der neue Antrag begründet ist und ob es tatsächlich zu einer Wiederaufnahme des Prozesses kommt. Der letzte Wiederaufnahme-Antrag wurde im Dezember 2020 abgelehnt.

Hausmeister bestreitet bis heute die Tat

Im Jahr 2008 soll der heute 61-jährige dreifache Familienvater, der als Hausmeister in dem Anwesen in Rottach-Egern gearbeitet hatte, eine 87 Jahre alte Bewohnerin ermordet haben. Der Verurteilte bestreitet bis heute die Tat. Die alte Dame war in ihrer Wohnung in der Badewanne ertrunken. Die Leiche der Seniorin hatte Kopfverletzungen aufgewiesen.

Urteil 2012 erneut bestätigt

Laut Staatsanwaltschaft sei damals nur der Hausmeister als Täter in Frage gekommen. Er wurde 2009 in einem Indizienprozess wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Verteidiger gingen in Revision. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil wegen eines Rechtsfehlers aufgehoben und das Verfahren zurückgewiesen. Das Landgericht München I aber hat das Urteil 2012 erneut bestätigt.

Neues Beweismittel: Computersimulation

Das Oberlandesgericht München wertet nun jedoch ein neues Sachverständigen-Gutachten der Universität Stuttgart als zulässiges neues Beweismittel. Über eine biomechanische Computersimulation menschlicher Bewegungen sollen sowohl die "Auffindeposition" als auch die festgestellten Kopfverletzungen der Verstorbenen durch ein "Sturzgeschehen" erklärbar sein, so das Gericht.

Da es diese Simulationsmöglichkeit erst aufgrund der jüngsten technischen Entwicklung gibt, muss das Landgericht München nun zunächst den Sachverständigen von der Universität Stuttgart hören. Dann entscheidet es, ob der neue Beweis eine Wiederaufnahme des Prozesses rechtfertigt.