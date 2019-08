Badewannenmord: Sitzt der Verurteilte zu unrecht?

"Lebenslang unschuldig eingesperrt" – unter diesem Titel läuft die von Tegernsees Altbürgermeister Peter Janssen und seiner Frau initiierte Online-Petition. Seit Mitte Juli sind bereits mehr als 800 Unterschriften zusammengekommen. Die Unterzeichner appellieren an Bayerns Justizminister Georg Eisenreich, sich für die Wiederaufnahme des Verfahrens von Manfred Genditzki einzusetzen.

Tragischer Haushaltsunfall?

Der heute 59-jährige Familienvater wurde vom Landgericht München 2012 wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Er soll vor mehr als zehn Jahren eine 87-jährige Rentnerin aus Rottach-Egern in deren Badewanne getötet haben. Von Anfang an gab es Zweifel an der Schuld Genditzkis, der sich als Hausmeister um die alte Dame gekümmert hatte. Auch Genditzki selbst beteuerte stets seine Unschuld. Die Verteidigung ist von einem tragischen Haushaltsunfall überzeugt.

Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens

Laut Altbürgermeister Peter Janssen ist das Motiv des angeblichen Täters von der Staatsanwaltschaft konstruiert worden, eindeutige Beweise gegen Genditzki habe es nie gegeben. Seine Anwältin hat bereits einen Antrag zur Wiederaufnahme des Verfahrens beim Landgericht München gestellt. Hat die Petition Erfolg, so Janssen, könnte das Druck auf die Justiz ausüben und die mögliche Wiederaufnahme beschleunigen.