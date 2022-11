"Badewannen-Mord": Von den ersten Schritten in Freiheit

Der Prozess um den "Badewannen-Mord" von Rottach-Egern wird frühestens ab April 2023 neu aufgerollt. Der Mann, der lange für die Tat verantwortlich gemacht wurde, hofft dann endgültig seine Unschuld beweisen zu können. Für die Zukunft wünscht sich Manfred G. "einfach Normalität“.

Freilassung nach 14 Jahren

Es war ein Paukenschlag: Im August 2022 ordnete das Landgericht München die Wiederaufnahme des Verfahrens um den sogenannten "Badewannen-Mord" an. Der 62-Jährige, der 2008 eine Seniorin in der Badewanne ertränkt haben soll und stets seine Unschuld beteuert hatte, wurde mit sofortiger Wirkung aus der Haft entlassen. Neue Sachverständigengutachten in Verbindung mit den früher erhobenen Beweisen seien geeignet, zu einer für den Angeklagten günstigeren Entscheidung zu führen, hieß es damals zur Begründung.

Neuer Prozess soll Schuldfrage endgültig klären

Voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 wird sich das Gericht erneut mit dem Fall befassen. Der Angeschuldigte hofft, dass er dann vom Vorwurf des Mordes freigesprochen wird und sich endlich sein Wunsch nach Normalität erfüllt: "Ich will einfach nur mein normales Leben zurück“, sagt der ehemalige Hausmeister, der mittlerweile in einer Naturkäserei im Tegernseer Tal beschäftigt ist. In der JVA Landsberg hatte er in der Wäscherei gearbeitet.

Herausforderungen im neuen Alltag

Nach 14 Jahren Gefängnis ist das Leben in Freiheit für ihn mit vielen Herausforderungen verbunden. Mit allem sei man auf sich allein gestellt: So habe er "ewig gebraucht“, bis er eine Versicherungskarte hatte. Erst nach drei Monaten habe er Arbeitslosengeld bekommen, die Rentennachzahlung sei noch nicht geklärt, und "meine Identifikationsnummer hab' ich immer noch nicht“, berichtet er, "das nervt". Von den Behörden fühlt er sich nicht ausreichend unterstützt: "Heute erreicht man ja keinen“, hat er festgestellt, "das war früher anders".

In anderen Bereichen fühlt sich der 62-Jährige ebenfalls manchmal überfordert: An "die ganzen großen Läden“ müsse er sich zum Beispiel noch gewöhnen, sagt er. Oder an die vielen Straßen-Baustellen in München und dass "fast überall" nur noch Tempo 30 erlaubt ist. Das hat er gleich nach seiner Haftentlassung festgestellt, als er mit dem Auto seiner Schwester zu seiner Anwältin Regina Rick nach München gefahren ist. Der Ausflug war trotzdem "einfach toll". Nach den Jahren im Gefängnis war es "ein Stück Freiheit".

Zeit mit der Familie

Zur Freiheit gehörte auch ein Besuch auf dem Oktoberfest mit der Familie. Der ehemalige Hausmeister genießt die Zeit mit seiner Frau, den Kindern, den Enkeln – und mit seinen Nachbarn im Tegernseer Tal. Schon wegen ihnen "würde ich nie da wegziehen". Auch wenn seine jetzige Wohnung um die Hälfte kleiner als die frühere Hausmeisterwohnung sei.

Gute und schlechte Tage

Wie es ihm insgesamt geht? Darauf gibt es keine eindeutige Antwort: Immer wieder träumt er, dass er noch in Landsberg ist, "das kriege ich nicht raus". Es geht ihm natürlich viel besser als in der JVA, aber "es gibt auch Tage, an denen ich am Boden bin" und "am liebsten alles hinschmeißen" möchte. Doch der 62-Jährige betont auch: "Ich bin ein Kämpfer."

Größter Wunsch: Normalität

Angebote für psychologische Hilfe hat er ausgeschlagen: "Die brauche ich nicht." Seine Familie sei Hilfe genug. Auch wenn es an ihm zehrt, dass er gerade bei den Kindern so viel versäumt hat: "Die Zeit ist weg und ich krieg die nicht wieder zurück", weiß er: "Das aus dem Kopf rauszukriegen, ist das Schlimmste."

Seine Wünsche für die Zukunft lassen sich einfach zusammenfassen: "alle Papiere zusammenhaben", der Arbeit "normal nachgehen" und das Wochenende mit der Familie verbringen, "mehr brauch ich nicht". Der 62-Jährige hat die Fragen des BR und anderer Medien nicht persönlich beantwortet, sondern schriftlich und über einen Sprecher der nach eigenen Angaben pro bono die "kommunikative Begleitung" übernommen hat.