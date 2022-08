"Badewannen-Mord" vom Tegernsee: Saß der Falsche in Haft?

Der so genannte Badewannen-Mord von Rottach-Egern im Landkreis Miesbach sorgte vor knapp 14 Jahren vor Aufsehen: Ein Hausmeister wurde zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt, weil er nach Ansicht der damals zuständigen Kammer im Oktober 2008 eine 87 Jahre alte Hausbewohnerin ertränkt hatte. Damit habe er zwei schwere Kopfverletzungen vertuschen wollen, die er ihr zuvor zugefügt habe. Doch nun gibt es Hoffnung für den Verurteilten: Das Landgericht München I hat am Freitag die Wiederaufnahme des Verfahrens angeordnet. Zudem wurde der 62-Jährige mit sofortiger Wirkung aus der Haft entlassen.

Technische Entwicklung hat neue Erkenntnisse gebracht

Neue Sachverständigengutachten in Verbindung mit den früher erhobenen Beweisen seien geeignet, zu einer für den Angeklagten günstigeren Entscheidung zu führen, teilt das Landgericht nun mit. Diese Erkenntnisse seien erst aufgrund der technischen Entwicklung der vergangenen Jahre möglich geworden und hätten seinerzeit nicht als wissenschaftliche Methoden zur Verfügung gestanden. "Daher handelt es sich jeweils auch um neue Beweismittel im Sinne des Wiederaufnahmerechts."

Experte konnte Wassertemperatur in der Badewanne errechnen

So habe ein Experte erstmals errechnen können, wie warm das Wasser in der Badewanne war, in der die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes die Leiche fand. "Auf dieser Grundlage konnte sodann eine neue ungefähre Eingrenzung der Leichenliegezeit und damit des Todeszeitpunkts erfolgen", erläuterte das Landgericht. Dieser befinde sich erheblich außerhalb des vom verurteilenden Gericht angenommenen Zeitfensters. Außerdem liege inzwischen eine neue computergestützte biomechanische Simulation vor. Demnach komme auch ein Sturz als Todesursache der Seniorin infrage.