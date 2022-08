Badeverbot wegen Blaualgen bei Bamberg und Hof

Weil der Badesee in Breitengüßbach im Landkreis Bamberg derzeit stark mit Blaualgen belastet ist, hat das zuständige Gesundheitsamt das Baden in dem See bis auf Weiteres verboten. Wie die Behörde mitteilte, sei Ziel des Verbots, eine eventuelle Gesundheitsgefährdung der Badegäste zu verhindern.

Warnungen und Badeverbote für Mittel- und Oberfranken

Zuletzt hatte erst die Gemeinde Döhlau im Landkreis Hof den Quellitzsee wegen Blaualgen gesperrt. In diesem Sommer gab es bereits vereinzelte Badewarnungen für Seen in Franken: unter anderem für einen Strand am Altmühlsee, den Kleinen Dutzendteich in Nürnberg, den Baggersee Ebing bei Rattelsdorf im Landkreis Bamberg und den Goldbergsee in Coburg.

Blaualgen können Durchfall und Atemnot verursachen

Wenn ein See von Blaualgen heimgesucht werde, sei das auch für Laien erkennbar, heißt es unterdessen aus dem Landratsamt Bamberg. Typisch für einen Befall sei eine starke grünliche Trübung des Wassers, eine sehr eingeschränkte Sichttiefe und eine Schlierenbildung auf der Wasseroberfläche.

Blaualgen scheiden Giftstoffe aus, die bei Verschlucken oder Hautkontakt Gesundheitsprobleme hervorrufen können. Wer an das mit Blaualgen belastete Wasser schluckt, kann davon Durchfall, Atemnot, Hautreizungen oder Bindehautentzündungen bekommen. Blaualgen können auch für Hunde gefährlich werden. Die derzeit herrschenden hohen Temperaturen und die aktuelle Trockenphase begünstigen die Blüte der Blaualge an vielen Badeseen in Franken.