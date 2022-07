Badeverbot wegen Blaualgen an einigen Altmühlseestränden

Das Gesundheitsamt im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen hat wegen einer erhöhten Blaualgen-Konzentration ein Badeverbot an mehreren Seestränden ausgesprochen. Es gilt unter anderem an den Altmühlseestränden von Schlungenhof und Wald. Außerdem gilt eine Badewarnung für den Strand in Muhr am See sowie an den Stränden am Kleinen Brombachsee in Langlau, an der Badehalbinsel Absberg und Seespitz. Das sei zum Schutz der Bevölkerung nötig, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes.

Zu hohe Temperaturen, zu geringe Tiefe

Die Blaualgen oder Cyanobakterien bilden sich bei hohem Nährstoffangebot wie Phosphat oder Nitrat. "Die Verbindung mit hohen Temperaturen sowie geringer Tiefe insbesondere des Altmühlsees führt dann zu einer starken Vermehrung der Cyanobakterien", erklären die Experten des Gesundheitsamtes. Wegen des hohen Vorkommens der Blaualgen seien gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht auszuschließen.

Wasser schlucken kann zu Durchfall und Erbrechen führen

Kleinkinder oder Menschen mit geschwächten Immunsystem sollten dem Gesundheitsamt zufolge nicht in Seen mit Blaualgen-Vorkommen baden. Das Verschlucken des Wassers kann zu Durchfall und Erbrechen führen. Auch Tiere wie Hunde und Schwäne sind gefährdet. Mindestens einmal pro Woche werden an den Seen Wasserproben genommen. Sobald das Badeverbot aufgehoben werden kann, will das Landratsamt darüber informieren. Am Großen Brombachsee ist momentan keine Blaualgenentwicklung messbar.