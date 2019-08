vor 10 Minuten

Badeverbot im Waldbad "Langer Teich" in Selb aufgehoben

Am "Langen Teich" in Selb kann ab sofort wieder gebadet werden. Ein Verbot, das vor einer Woche ausgesprochen wurde, ist aufgehoben, teilt das Landratsamt Wunsiedel mit. In dem beliebten Waldbad hatten sich Blaualgen massenhaft vermehrt.