Badeverbot im Ebenhausener Weiher wegen Blaualgen

Wegen Blaualgenbefalls auf einer Fläche von rund 400 Quadratmetern ist für den Ebenhausener Weiher im Landkreis Pfaffenhofen ein Badeverbot verhängt worden.

"Als hätte jemand einen Farbeimer ausgeschüttet"

Bei der Gemeinde war am Freitagnachmittag die Meldung eingegangen, dass auf dem Weiher eine unbekannte grün-bläuliche Substanz schwimme – "so als hätte jemand einen Farbeimer ausgeschüttet", sagte ein Sprecher der Geisenfelder Polizei dem BR. Die Rettungskräfte konnten die teilweise stechend riechende Substanz aber nicht identifizieren.

Blaualgen können diverse Beschwerden verursachen

Daraufhin wurde der See abgesperrt, ein Chemiker gerufen und Kontakt mit der Analysegruppe der Berufsfeuerwehr München aufgenommen.

Schließlich stellte sich die Substanz als Blaualgen heraus. Sie können bei empfindlichen Personen zu Hautreizungen, Bindehautentzündungen und Ohrenschmerzen führen. Auch allergische Reaktionen sind möglich.

Ebenhausener Weiher jetzt offiziell gesperrt

Deshalb gilt für den Weiher bis auf Weiteres ein Badeverbot. Der See ist in Absprache zwischen Gemeinde und Landratsamt gesperrt.

Insgesamt waren die Feuerwehren von Baar-Ebenhausen und Reichertshofen, die Wasserwachten Reichertshofen und Ingolstadt, das THW Pfaffenhofen, das Wasserwirtschaftsamt und das Landratsamt im Einsatz.

Hochgiftige Blaualgen in See nahe Augsburg

Blaualgen haben in den vergangenen Wochen an einem See nahe Augsburg für Aufsehen gesorgt: Drei Hunde waren nach dem Schwimmen im Mandichosee gestorben – mindestens einer davon nachweislich nach dem Kontakt mit einer hochgiften Blaualge.